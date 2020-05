Botswana : Le gouvernement adopte davantage d'initiatives de secours en faveur des entreprises

12 Mai 2020

Gaborone, Botswana, 12 mai (Infosplusgabon) - Dans le cadre des efforts entrepris pour atténuer l'impact de la crise liée à la COVID-19 sur les entreprises du secteur formel et informel au Botswana, les autorités ont lancé une initiative nationale dans le but de mettre sur pied une base de données centrale pour les petites, moyennes et micro entreprises (SMMES).

L'initiative a été lancée, ce mardi, par le gouvernement à travers sa branche chargée de développer les entreprises startup de concert avec l'autorité des entreprises locales (LEA) ; elle devrait permettre d'atténuer les impacts de la crise liée à la COVID-19 sur les entreprises du pays.

"Dans le but de faciliter les prises de décision sur l'atténuation des impacts de la crise, les entreprises du secteur informel sont priées de s'inscrire dans cette base de données centrale d'ici le 31 mai 2020", selon Boikhutso Kgomanyane, directrice du plan de communication avec les intervenants.

La base de données centrale, selon elle, va orienter l'élaboration de programmes de soutiens ciblés et des politiques qui profiteront de manière efficace, le secteur des petites, moyennes et micro entreprises.

Mme Kgomanyane a exhorté les entrepreneurs à s'inscrire sur la base de données ouverte, déclarant qu'à l'avenir, les soutiens de développement en faveur des petites, moyennes et micro entreprises, ne seront offerts qu'à ceux qui se sont inscrits sur la base de données des PMMI.

D'autres initiatives de secours offertes par le gouvernement botswanais aux entreprises incluent, une subvention au niveau des salaires, nonobstant la redevabilité en matière de paiement d'impôts des entreprises envers l'état.

En plus de ces efforts, les autorités botswanaises ont mis en place un régime de garantie des prêts et le Botswana Unified Revenue Services (BURS), l'autorité botswanaise en charge de la collecte des impôts et des taxes, autorisera un report à hauteur de 75% de tous les paiements des deux trimestres entre mars et septembre 2020.

