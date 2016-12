Afrique : Le magazine New African désigne le président tanzanien comme personnalité africaine de l’année

02 Décembre 2016

LIBREVILLE, 2 décembre (Infosplusgabon) – Le président tanzanien, John Magufuli, a été désigné personnalité africaine de l’année 2016 du magazine New African parmi les cent personnalités les plus influentes du continent.

Selon un communiqué, la désignation du président Magufuli résulte de son style de leadership qui a fait la Une des médias, de ses efforts pour endiguer la corruption et de sa gouvernance fondée sur les principes.

La désignation des personnalités africaines les plus influentes a été opérée par des analystes qui font autorité et des experts.

Ces personnalités sélectionnées sont issues des milieux de la politique, du sport, des affaires, de la société civile, de l’éducation et de l’entrepreneuriat en technologie.

Ainsi, les responsables politiques les plus influents sont le président kenyan, Uhuru Kenyatta et le président ivoirien, Alassane Ouattara dont le pays a l’économie la plus performante du continent au cours de ces dernières années. Ils ont été désignés par l'ancien Secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique (CEA), Carlos Lopes.

Par ailleurs, dans la catégorie des personnalités politiques influentes, l’économiste camerounaise et directrice régionale de la Société financière internationale (SFI), Vera Songwe a porté son choix sur la première femme présidente de Maurice, Ameenah Gurib-Fakim et l'ex-Médiatrice de la République d’Afrique du Sud, Thuli Madonsela.

La catégorie du milieu des affaires comporte le gouverneur de la Banque centrale du Kenya, Patrick Njoroge, l'industriel zimbabwéen et entrepreneur de télécommunications, Strive Masiyiwa et le président-directeur général de l'Office rwandais de développement (Rwanda Development Board, RDB), Francis Gatare. Cette sélection a été opérée par Acha Leke, un auditeur et conseiller en politique du cabinet McKinsey Partner.

Au total, la liste des personnalités influentes comprend 19 Nigérians, 21 Sud-Africains et 23 en provenance de l’Afrique de l’Est.

Les choix ont été opérés par des rédacteurs invités tels que le fondateur de l'African Leadership University, Fred Swaniker pour l’éducation: la directrice exécutive d'Oxfam, Winnie Byanyima pour la Société civile, le directeur des investissements chez Omidyar Network Africa, Ory Okolloh pour les techniciens : le co-fondateur de Cassava Republic Press, Bibi Bakare-Yusuf pour l’édition et la littérature et le rédacteur en chef adjoint de New African et journaliste sportif, Osasu Obayiuwana pour le sport. New African est un magazine mensuel publié en anglais et appartenant au groupe IC Publications (Source Pana).

FIN/INFOSPLUSGABON/ANL/2016

© Copyright Infosplusgabon