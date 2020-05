Soudan : Le Japon appuie les actions du PNUD en faveur des centaines de groupes vulnérables au Soudan du Nord

11 Mai 2020

Khartoum, Soudan, 11 mai (Infosplusgabon) - Le gouvernement japonais a annoncé l'octroi d'un financement additionnel de 2,4 millions de dollars américains en faveur du PNUD pour l'appuyer dans ses efforts visant à secourir les populations les plus vulnérables et les communautés les plus à risques, notamment dans le Sud, l'Ouest et dans le Nord du Kordufan, dans les régions du Nil bleu et du Nil blanc, dans le Sinnar, dans le Darfour, et dans l'Etat de Khartoum.

Ce soutien financier du gouvernement japonais en faveur du PNUD au Soudan qui a débuté, il y a six ans, va aider l'organisation onusienne dans son projet de promotion de la stabilité sociale et la résilience pour les groupes et les communautés qui sont à risques dans les Etats du Sud-Ouest du Soudan, dans la région du Darfour, dans la région et dans les faubourgs de Khartoum, la capitale.

Ce projet renforce la stabilité et la résilience des communautés affectées par le conflit face aux risques socio-économiques, tels que le chômage des jeunes, la criminalité, et la pression sur les services de base, en améliorant l'accès à l'emploi, en améliorant la capacité locale à faire des plaidoyers, à diriger le développement communautaire et à résoudre les conflits.

Ses efforts en matière de formation et de création d'emploi se focalisent sur les jeunes chômeurs, les femmes, les populations déplacées et celles disposant d'opportunités limitées en matière d'emploi - avec à son actif 78.120 personnes qui sont présentement bénéficiaires d'une formation, d'un soutien, ou des opportunités en matière d'emplois, depuis le lancement du projet.

Le projet du PNUD accorde également une priorité à la création de compétences en terme de Leadership au sein des communautés, du gouvernement et de la Société civile et est parvenu à mettre en place, à ce jour, 55 comités de gestion communautaire formés dans le développement local, la résolution des conflits, projet et gestion financière, pour garantir la soutenabilité.

Ce financement additionnel alloué par le gouvernement japonais au PNUD permettra à 4000 personnes supplémentaires de recevoir de l'assistance et à 8 nouvelles communautés d'être formées au niveau d'autres localités supplémentaires.

"Nous croyons au pouvoir de la propriété collective et aux solutions pilotées par la communauté pour la paix et le développement", a déclaré l'ambassade du Japon au Soudan.

"Notre soutien vise à s'assurer que les groupes à travers le Soudan puissent être en mesure de créer et de gérer des infrastructures, de bénéficier des efforts de protection socio-économique et de créer des emplois. Ils seront également dotés d'outils capables de les aider à résoudre et à atténuer les conflits, y compris les groupes marginalisés, tels que les jeunes chômeurs vulnérables, les personnes déplacées, les personnes vivant avec des handicaps, et les réfugiés dans la vie communautaire".

Après avoir remercié le gouvernement japonais, le représentant résidant du PNUD au Soudan du Nord, Selva Ramachandran, a déclaré : "notre objectif ne sera réalisable qu'avec l'accroissement de la capacité des communautés à se gérer avec autonomie et à garantir un leadership inclusif basé sur la force et la connaissance des leaders au niveau local, des jeunes, et des femmes.

"Maintenant plus que jamais, ce soutien est décisif et essentiel d'autant plus que le Soudan du Nord est confronté à une crise économique et à une pénurie de carburants et de pains, sans oublier les impacts de la COVID-19. Ce financement additionnel du japon nous permet de faire face à ce double fardeau, d'atténuer les effets de la mauvaise campagne agricole, de créer des opportunités d'emplois, et de soutenir l'utilisation d'énergies renouvelables. Cette contribution financière en temps opportun va aider le gouvernement soudanais et le PNUD de se rétablir de la crise causée par la COVID-19 pour construire un avenir meilleur", a ajouté le représentant résidant du PNUD au Soudan.

Le Japon, rappelle-t-on, participe également à travers le PNUD dans les efforts de sécurisation et de stabilisation au Sud du Soudan, à l'Ouest et au Nord du Kordufan, dans les régions du Nil bleu et du Nil blanc, au Darfour, et dans l'Etat de Khartoum, souligne le communiqué du PNUD.

A ce jour, ces efforts du gouvernement japonais ont permis de venir en aide à 55 communautés et 88.542 personnes - dont 51% des bénéficiaires sont des jeunes chômeurs - à travers la création d'emplois, le rétablissement de la paix, la sécurité alimentaire et les efforts pour la résilience au climat. Ses actions les plus récentes sont la facilitation de la culture du blé dans la partie Sud du Nil blanc, pour la première fois, avec une récolte permettant de fabriquer l'équivalent de 4,9 millions de pains.

