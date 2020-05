Les championnats d’Afrique d'athlétisme d’Alger 2021 se tiendront un mois avant les JO de Tokyo

11 Mai 2020

Dakar, Sénégal, 11 mai (Infosplusgabon) - Les 22ème championnats d’Afrique d’athlétisme initialement prévus en juin prochain à Alger et reportés pour cause de pandémie du coronavirus se tiendront finalement du 24 au 28 juin 2021, toujours dans la capitale algérienne, soit un peu plus d’un mois avant le début des Jeux olympiques de Tokyo qui, aussi devaient se dérouler cette année, mais ont été décalés pour les mêmes raisons (du 23 juillet au 8 août).

L’annonce a été faite cette semaine par le président de la Confédération africaine d’athlétisme (CAA), le Camerounais Hamad Kalkaba Malboum lors d’une vidéoconférence avec des journalistes africains. Ces nouvelles dates auront l’avantage, selon le patron de la première discipline olympique en Afrique, de permettre à certains athlètes d’aller chercher une qualification aux JO » et à d’autres « de bénéficier d’une compétition de plus ».

Lors de ce face à face virtuel avec les journalistes, M. Kalkaba a aussi annoncé que les championnats d’Afrique de cross-country qui devaient se tenir en avril dernier à Lomé au Togo, se dérouleront également l’année prochaine juste avant les championnats du monde de la spécialité prévus le 20 mars 2021 à Bathurst en Australie. M. Kalkaba a, par ailleurs soutenu que certains pays africains dont l’Algérie, le Kenya, le Maroc, l’Egypte, l’Afrique du Sud ou le Nigeria ont « des potentialités économiques et sportives pour accueillir les championnats du monde d’athlétisme de 2025 ». C’est pourquoi, il a souhaité que cette option soit étudiée plus en profondeur pour démontrer qu’après les mondiaux des U18 et les championnats du monde cross, abrités avec succès respectivement par le Kenya et le Maroc, l’Afrique était prête à passer à la vitesse supérieure.

Alors que la pandémie du coronavirus Covid-19 a conduit à l’annulation de nombre de manifestations sportives et athlétiques plus précisément, le président de la CAA a annoncé que « la fondation internationale de l’athlétisme a dégagé 500 000 dollars » pour ces athlètes professionnels lourdement impactés par la crise sanitaire pour compenser leur manque à gagner. Selon M. Kalkaba, la répartition se fera en fonction des 20 ou 30 meilleurs mondiaux, en fonction du ranking de World Athletics.

