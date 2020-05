La situation de la pandémie du covid 19 "favorable" au Niger, selon le gouvernement

11 Mai 2020

Niamey, Niger, 11 mai (Infosplusgabon) - Au total, 821 cas sont déclarés positifs au Niger après des tests effectués sur 3467 patients, selon un dernier bilan établi par le ministère de la Santé publique.

Sur les 821 cas positifs, 624 sont sortis guéris, 151 sont en cours de traitement et 46 patients sont décédés, précise-t-on de même source.

Sur le plan du confinement, 9968 personnes ont été confinées dont 7092 sont sorties du confinement et 2876 sont en cours.

Quant à l’évolution de la pandémie, en dehors de la région de Zinder qui enregistre de plus en plus de cas, la situation est favorable dans les autres régions du pays, selon un communiqué du gouvernement.

Une équipe pluridisciplinaire composée de plusieurs spécialistes s’est rendue à Zinder pour appuyer le Comité régional en charge de la gestion de la pandémie dans la région.

La prévention et le contrôle de l’infection se poursuivent dans tous les services publics et privés. L’approvisionnement en médicaments, en matériels de protection et autres intrants se poursuit également.

Le gouvernement s’est engagé à rendre disponibles dix millions de masques produits localement dans les meilleurs délais.

D’ores et déjà, un lancement de vente de masques à prix subventionné a été fait à Niamey pour un montant de cent F CFA l’unité. La production se poursuit et des instructions ont été données aux gouverneurs pour suivre cette production dans les régions.

«Devant la persistance de l’apparition de nouveaux cas de COVID-19 au Niger, toutes les mesures édictées par le gouvernement sont maintenues ».

Le gouvernement appelle les citoyens au respect de ces mesures qui ont eu un effet bénéfique important par la réduction de la vitesse de propagation de cette maladie. Le danger étant toujours d’actualité, il est nécessaire de continuer à respecter de façon stricte toutes les mesures prises ».

Pour remédier aux conséquences négatives des mesures prises dans le cadre de la gestion de cette pandémie sur le secteur des transports, un Comité ad hoc a été créé pour évaluer l’impact économique et social qui en est résulté et proposer au gouvernement des mesures d’accompagnement.

En attendant le traitement global des conclusions du Comité ad hoc, l’opération de distribution de vivres et de numéraires, lancée par le Premier ministre, le 5 mai dernier, a pris en compte les familles impactées du secteur des Transports. Cette opération concernera 4 054 ménages, soit 28 376 personnes bénéficiaires, pendant une période de cinq mois.

Il est également prévu des mesures d’accompagnement à l’endroit de 1222 ménages d’acteurs culturels au niveau de la ville de Niamey. La même opération sera effectuée au niveau des autres régions du pays.

Il faut rappeler que les entreprises et industries culturelles bénéficient de toutes les mesures d’ordre fiscal et économique déjà prises par le gouvernement.

