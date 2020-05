Le gouvernement malien et la MINUSMA condamnent la mort de trois Casques bleus tchadiens dans l'extrême-nord du Mali

11 Mai 2020

Bamako, Mali, 11 mai (Infosplusgabon) - Le gouvernement malien s'est dit consterné par la mort de trois Casques bleus tchadiens, tués dimanche, dans l'explosion d'engins explosifs improvisés, lors d'une patrouille de routine dans les environs de Aguelhok, dans la région de Kidal, à l’extrême-nord du Mali.

Quatre autres Casques bleus ont été sérieusement blessés dans les mêmes circonstances et reçoivent actuellement les soins médicaux appropriés.

Dans un communiqué transmis ce lundi à Bamako, le gouvernement malien condamne énergiquement "ces actes lâches et barbares qui ont pour seul objectif de saper le processus de maintien de paix et de stabilisation en cours au Mali".

"En cette douloureuse circonstance, au nom du président malien, Ibrahim Boubacar Kéita, et de l’ensemble du peuple malien, le gouvernement présente ses condoléances les plus émues au Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies au Mali, à l’ensemble du système des nations unies au Mali et aux familles durement éprouvées par ces pertes et souhaite prompt rétablissement aux blessés", souligne le communiqué.

Le communiqué ajoute que le gouvernement malien n’épargnera aucun effort pour identifier et appréhender les auteurs de ces actes terroristes afin qu'ils répondent de leurs crimes devant la justice, tout en saluant les efforts importants de la communauté internationale pour combattre le terrorisme et l’extrémisme violent en vue de promouvoir la paix et le développement dans le Sahel, particulièrement au Mali.

De son côté, le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies au Mali et chef de la MINUSMA, Mahamat Saleh Annadif, a condamné fermement "ces actes lâches qui ont pour but de paralyser les opérations sur le terrain de la MINUSMA et de toucher indistinctement le personnel des Nations unies et des civils innocents ".

"Nous devrons conjuguer tous les efforts afin d’identifier et d’appréhender les responsables de ces actes terroristes pour qu’ils répondent de leurs crimes devant la justice ", a déclaré M. Annadif, qui s’est incliné "devant les dépouilles de ces valeureux Casques bleus morts au service de la paix au Mali ", indique un communiqué de la MINUSMA.

