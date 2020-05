Vers une réouverture progressive de l'économie à Maurice après 14 jours sans nouveau cas positif de coronavirus

11 Mai 2020

Port-Louis, Maurice, 11 mai (Infosplusgabon) - Le porte-parole de la Cellule de communication mauricienne sur le Covid-19, le Dr. Zouberr Joomaye, a annoncé dimanche qu'à partir du 15 mai le gouvernement mauricien va réouvrir progressivement l'économie, alors qu'aucun nouveau cas n'a été enregistré sur l'Île durant 14 jours d'affilés.

Il a indiqué que dans le cadre de la stratégie du gouvernement pour une réouverture partielle de l'économie, cinq centres de test Covid-19 seront installés au niveau de chacun des cinq hôpitaux régionaux.

Selon le Dr. Joomaye, ceux gens qui ont besoin de se déplacer à partir du 15 mai 2020, devront faire une demande en ligne d'un Work Acces Permit (WAP), un laisser-passer, qu'ils recevront par email. A cette date, plus de 10 000 laissez-passer ont été délivrés.

Faisant le point sur la situation de la pandémie, le Dr. Joomaye a indiqué que le nombre de cas positifs est de 332, dont 10 décès et 2 cas actifs. 320 patients ont été déclarés guéris.

En outre, 326 personnes sont actuellement placées en quarantaine - 249 passagers et 77 agents de santé. Un total de 69 983 tests, dont 23 311 tests PCR et 46 672 test de détection rapide de l'antigène, ont été effectués jusqu'ici.

Pour sa part, le ministre du Tourisme, Georges Lesjongard, a indiqué que la réouverture de certaines activités prendra en compte les mesures sanitaires de base, de sorte que le port du masque, le respect de la distanciation sociale et les autres mesures préventives seront obligatoires dans les lieux publics.

Les rassemblements, les cérémonies et la promiscuité doivent être évités à tout prix, a-t-il ajouté.

Concernant les personnes âgées, M. Lesjongard a dit puisqu'elles sont les plus vulnérables face au Covid-19, elles ne sortiront que dans les cas exceptionnels, en particulier pour stocker des denrées, où si elles sont en possession d'un laisser-passer.

“Elles ne pourront accéder au transport public qu'en respectant l'ordre alphabétique et en dehors des heures d'affluence", a-t-il ajouté.

Les autres règles qui doivent être respectées par toute la population sont : l'accès aux supermarchés, banques, boulangeries et boucherie se fera par ordre alphabétique, et les heures d'ouverture des supermarchés a été prolongées jusqu'à 20h00 du lundi au samedi.

Les restaurants et fast-food seront autorisés à fonctionner en drive et en livraison à domicile; tous les bus et véhicules publics doivent être désinfectés; un système de marquage sera appliqué dans les bus publics et le métro et ils fonctionneront avec un nombre de passagers limités; seuls trois passagers seront autorisés à voyager dans le même taxi; et les motos ne seront pas autorisés à transporter de passagers excepté des membres de la famille proche.

Par ailleurs, le procureur général Maneesh Gobin, a annoncé que le Premier ministre Pravind Jugnauth, va déposer deux projets de lois - Covid-19 Bill et Quarantine Bill - au Parlement mercredi pour modifier un certain nombre de lois afin de prendre en considération l'impact du nouveau coronavirus.

Selon lui, la Quarantine Bill va abroger la Loi sur la quarantaine qui date de 1954.

“Il présentera un cadre législatif réformé et moderne afin de proposer davantage de mesures concernant la prévention et la propagation des maladies transmissibles", a ajouté M. Gobin.

Ce dernier a indiqué que les deux projets de loi vont introduire les mesures sanitaires strictes qui seront respectées dans les transports publics, les écoles, le métro, les bureaux, les ascenseurs, les taxis et autres places publiques.

Ces mesures sanitaires seront également applicables à l'aéroport avec le retour de Mauriciens rapatriés.

Le ministre a souligné que toute personne qui refuse de répondre ou donne sciemment une réponse fausse lorsqu'elle est interrogée par un agent chargé de faire respecter la quarantaine, commettra un délit et est passible d'une amende maximale de 500 000 roupies (12 500 dollars) et d'une peine d'emprisonnement maximal de 5 ans.

