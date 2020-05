Le Ghana prolonge l'interdiction des rassemblements sociaux jusqu'au 31 mai en raison du coronavirus

11 Mai 2020

Accra, Ghana, 11 mai (Infosplusgabon) - Le président du Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, a prolongé l'interdiction des rassemblements publics jusqu'au 31 mai, alors que le nombre de cas positifs de coronavirus est passé de 4263 à 4700.

Dans sa neuvième adresse à la nation, dimanche soir, le chef d'Etat ghanéen a indiqué que 494 patients ont été déclarés guéris tandis que 22 sont décédés.

Cette interdiction concerne les conférences, les ateliers, les cérémonies, les night-clubs, les bars, les plages, les festivals, les meetings politiques, les activités religieuses et les événements sportifs.

Toutes les infrastructures éducatives, privées et publiques, resteront fermées, alors que les funérailles sont limitées à 25 personnes.

La fermeture des frontières du pays a été récemment prorogée de deux semaines.

Selon le président Akufo-Addo, 533 sur les 921 nouveaux cas enregistrés entre mercredi et jeudi dernier concernent des ouvriers d'une usine de transformation du poisson située à Tema, à 25 km à l'Est d'Accra.

“Toutes ces 533 personnes ont été infectées par une seule personne,” a-t-il précisé

Le président Akufo-Addo s'est félicité du succès de la stratégie de confinement au Ghana indiquant que 160.501 tests ont été réalisés jusqu'ici et sept autres centres de test vont venir renforcer les trois existants.

"Notre pays a effectué plus de tests par million d'habitant que tout autre pays africain, et, en fait, l'Organisation mondiale de la Santé nous a contactés pour que nous partagions notre expérience en matière de collecte des échantillons avec les autres pays africains, afin qu'ils adoptent cette stratégie et augmentent aussi leurs capacités en matière de test".

Le président Akufo-Addo a dit que la mise en œuvre rapide des politiques gouvernementales a abouti à "des taux d'infection, d'hospitalisation et de décès faibles, parmi les plus faibles d'Afrique et du monde".

Il a invité la population à continuer de respecter les consignes sanitaires, la distanciation sociale et le port de masque, entre autres.

Il a également exhorté ses concitoyens à améliorer leur hygiène et leur forme physique grâce à des exercices, un régime sain, un meilleur style de vie, ce qui stimulera leur immunité face à la maladie et au virus.

"Grâce à un bon régime alimentaire, en consommant nos produits sains, en faisant régulièrement de l'exercice, en veillant sur notre hygiène personnelle et en améliorant notre style de vie, et ces habitudes devenues partie intégrante de notre routine quotidienne nous aideront à renforcer nos systèmes immunitaires et à combattre la pandémie", a dit le président Akufo-Addo.

FIN/ INFOSPLUSGABON/AVI/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon