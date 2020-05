Des commerçants chinois offrent des masques médicaux et des vivres à la police congolaise

11 Mai 2020

Brazzaville, Congo, 11 mai (Infosplusgabon) - L’Association des commerçants chinois au Congo (ACCC) a fait, samedi, à Brazzaville, un don de 1000 masques médicaux de protection et des vivres à la direction générale de la police, en vue de lutter contre la pandémie du coronavirus, a annoncé lundi la radio publique.

"Le COVID-19 est un ennemi commun pour toute l’humanité et il faut que nous travaillons la main dans la main. Le gouvernement chinois avait déjà donné des équipements au Congo pour soutenir la lutte contre cette maladie. Aujourd’hui, les commerçants chinois ont pensé faire le même geste humanitaire à la direction générale de la police. Parce que nous pensons que les policiers sont au front et sont exposés à beaucoup de risques ", a expliqué le premier conseiller à l’ambassade de Chine au Congo, Qian Xiao Song.

Ce don, constitué d’un lot de 1000 masques médicaux et des produits alimentaires, a été réceptionné par le directeur général de la police, le général Jean-François Ndénguet.

Il est composé, entre autres, de cent sacs de riz, de cent cartons de spaghettis et de deux cents litres d’huile végétale.

Ces produits sont destinés aux policiers consignés sur différents sites en cette période d'état d'urgence sanitaire dû à la pandémie du coronavirus.

Le Congo est placé en état d'urgence sanitaire depuis le 1er avril dernier et compte à ce jour 288 cas positifs au coronavirus dont 45 guéris et 10 décès.

Les deux principales villes du pays, Brazzaville, la capitale, et Pointe-Noire, le principal centre économique et industriel, sont les plus touchées par cette pandémie avec 265 cas testés positifs sur les 288 cas que compte le Congo, rappelle-t-on.

FIN/ INFOSPLUSGABON/AVI/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon