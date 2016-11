Côte d’Ivoire : Victoire du "Oui" au référendum constitutionnel

02 Novembre 2016

Côte d’Ivoire-Politique-Reférendum

LIBREVILLE, 2 novembre (Infosplusgabon) - Les résultats provisoires du scrutin référendaire de dimanche en Côte d’Ivoire en vue de l’adoption d’une nouvelle Constitution proclamés mardi par la Commission électorale indépendante (Cei), ont confirmé la victoire sans surprise du "Oui".

Le président de la Cei, Youssouf Bakayoko, a déclaré que ce sont 2.480.287 électeurs qui ont voté en faveur du projet de nouvelle Constitution initié par le Président Alassane Ouattara, soit 93,42 pour cent.

En revanche, 174.714 électeurs ont voté "Non", soit 6,58 pour cent. Les décomptes donnent par ailleurs 15.234 bulletins nuls et 8.366 bulletins blancs. Le taux de participation est de 42,42 pour cent pour 2.678.601 votants.

C’étaient 6 313 758 électeurs qui avaient été convoqués pour prendre part au scrutin sur une liste électorale de 6 318 311 inscrits.

Le président Bakayoko a expliqué que ce sont 13 pays sur les 19 où ont lieu traditionnellement les élections à l’extérieur, qui ont été retenus pour le vote des Ivoiriens en raison de l’importance de leur population électorale.

Après la transmission des procès-verbaux de vote, le Conseil constitutionnel va proclamer les résultats définitifs du scrutin référendaire.

L’annonce des résultats provisoires ne manquera pas de susciter une levée de boucliers des partisans du boycott et du retrait du projet de nouvelle Constitution qui s’étaient réjouis d’un "fiasco total" et d’un "échec cuisant et retentissant".

La Coalition du Non, un regroupement de partis et groupements politiques de l’opposition, a réagi ce mardi dès la proclamation des premiers résultats, les qualifiant de "fantaisistes" et frappés de "nullité absolue". Parce ce que les résultats proclamés par le chef du service communication de la Cei, Inza Kigbafori, qui n’est ni membre de la commission centrale, ni porte-parole, n’ont pas respecté la procédure, encore moins le fond.

"La Coalition du Non met en garde la Cei sur cette escroquerie morale qui consiste à travestir les résultats qui ont été confirmés par le désert électoral du 30 octobre constaté par l’opinion nationale et internationale", a souligné le communiqué.

On rappelle que le taux de participation en 2000 pour l’adoption de la Constitution de la deuxième République était de 56 pour cent avec 83 pour cent de Oui. (Source Pana).

