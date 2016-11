Algérie : Vingt huit découvertes d'hydrocarbures par la Compagnie algérienne des hydrocarbures (Sonatrach)

02 Novembre 2016

Algérie-Economie-Pétrole

LIBREVILLE, 2 novembre (Infosplusgabon) - La Sonatrach a réalisé, du 1er janvier au 30 septembre 2016, 28 découvertes d’hydrocarbures, essentiellement dans les zones de Hassi Messaoud et à Berkine, annonce un communiqué du groupe .

''Dans le cadre de ses activités d’exploration, la Sonatrach a mis en évidence 28 découvertes d’hydrocarbures au 30 septembre 2016'', précise le communiqué.

Le plus gros de ces volumes découverts est concentré dans les régions de Hassi Messaoud, Oued Mya et de Berkine grâce à l’intensification des efforts de recherche et d’exploration de la Sonatrach, précise le texte, soulignant que la totalité de ces découvertes a été réalisée ''sur effort propre'' de la compagnie nationale algérienne des hydrocarbures, sans toutefois préciser le volume total des découvertes.

FIN/INFOSPLUSGABON/POM/2016

© Copyright Infosplusgabon