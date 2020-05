Le Soudan effectue sa première livraison de viande rouge vers l'Arabie Saoudite

10 Mai 2020

Khartoum, Soudan, 10 mai (Infosplusgabon) – Le Soudan a expédié samedi plus de 20 tonnes de viande rouge vers l'Arabie Saoudite, la première cargaison d'exportation de viande soudanaises vers ce pays du Golfe.

Le Soudan a récemment inauguré un grand abattoir automatique à Kadaro, une banlieue de Khartoum, pour préparer la viande, introduire de la valeur ajoutée au produit, en plus d'envoyer du bétail vers l'Arabie Saoudite, les Etats du Golfe et l'Egypte, entre autres.

Le nouvel abattoir ultramoderne, selon le ministre soudanais des ressources animales et des pêches, Dr Alam Eddin Abdallah Abashar, préparera plus de 50 tonnes de viande rouge qui seront expédiées vers le royaume d'ici la fin de l'année. Le Soudan a déjà envoyé de la viande rouge issue du même abattoir vers l'Egypte et les Etats du Golfe.

Khartoum envoie d'habitude du bétail vers l'Arabie Saoudite, en particulier durant l'Aïd el Kébir, où des millions de moutons sont sacrifiés pour observer un rite religieux.

Commentant cet événement sans précédent, le ministre des ressources animales et des pêches, Dr Alam-Edin, a décrit cette étape comme "stratégique" et conforme à la politique de l'Etat visant à introduire une série de valeur ajoutée aux produits soudanais".

Cette cérémonie s'est déroulée en présence du ministre des ressources animales et des pêches, Dr. Alam-Eddin Abdalla Abbashar, l'ambassadeur d'Arabie Saoudite à Khartoum, Ali bin Hassan Jaafar, le directeur de la Multiple Directions Company, Dr. Ahmed Awad, mais aussi de nombreux autres personnalités, exportateurs et importateurs du secteur de production animale en plus de représentants des médias.

