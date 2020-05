La tranche d'âge de 35 à 54 ans plus touchée par le Covid-19 au Mali (Premier ministre)

10 Mai 2020

Bamako, Mali, 10 mai (Infosplusgabon) - Le Premier ministre malien, Boubou Cisse, a révélé samedi à Bamako, dans une allocution télévisée que la tranche d'âge se situant entre 35 et 54 ans est la plus touchée avec près de 40% de cas d'infection de la maladie de coronavirus au Mali.

Selon lui, suivent celles de la tranche d'âge de 55 ans et plus avec un peu moins de 35% et de 15 à 34 ans qui représente 24% de personnes contaminées.

Il révèle que les hommes sont deux fois plus touchés que les femmes aussi bien pour l'infection que pour la mortalité.

Boubou Cisse a noté que le Covid-19 progresse au Mali à un rythme qui est à la mesure des défis.

"Nous frôlons les 7000 cas confirmés, plus de 2000 personnes contacts, 38 décès et un peu moins de 300 guéris.

Il a relevé que Bamako, la capitale est l'épicentre de maladie au Mali avec 88 % des cas.

Au total, 3000 tests ont été réalisés dans quatre laboratoires, d'où la nécessité pour lui de renforcer les capacités de tests et de prises en charge dans les régions du pays.

Ce dimanche, un avion envoyé par le prince héritier des Émirats Arabes Unis, avec à son bord 10 tonnes de matériel dont 5000 tests, a annoncé le Premier malien.

