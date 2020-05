Coronavirus : Le nombre de cas positifs au Ghana passe à 4.263

10 Mai 2020

Accra, Ghana, 10 mai (Infosplusgabon) - Le Ghana a enregistré 251 cas supplémentaires de coronavirus (COVID-19), portant le total à 4.263, a annoncé, samedi, le Service de santé du Ghana (Ghana Health Service, GHS), ce qui a poussé les médecins du pays à demander instamment au gouvernement de maintenir la fermeture des frontières et l'interdiction des rassemblements de populations.

Le GHS a indiqué sur son site web que quatre autres patients ont succombé à la maladie, portant le nombre de décès à 22, tandis que 55 autres personnes se sont rétablies, portant ce nombre à 378.

La région du Grand Accra reste l'épicentre de la maladie avec 3.641 cas, tandis que la région d'Ashanti en compte 252.

Le gouvernement avait levé, le 19 avril, un embargo partiel de trois semaines sur trois villes et deux townships des régions du Grand Accra et d'Ashanti, suite aux forts cris, en particulier de la part des travailleurs du secteur informel qui avaient déclaré ne plus pouvoir entretenir leurs familles faute de revenus.

Les efforts du gouvernement, des ONG, de certains partis politiques, des entreprises et des particuliers pour distribuer de la nourriture aux nécessiteux ont été vains, car ils ont créé d'énormes difficultés, les protocoles de distanciation sociale étant ignorés avec les bousculades occasionnées par cette opération de distribution de vivres.

Entre-temps, les dirigeants des églises ont soumis au gouvernement un document qui montre comment ils entendaient garantir le respect de tous les protocoles sanitaires en cas d'ouverture des églises.

Certaines personnes ont également exhorté le gouvernement à ouvrir partiellement les frontières pour permettre aux citoyens qui sont bloqués en dehors des frontières de rentrer chez eux.

Toutefois, dans un communiqué publié samedi, l'Association des médecins du Ghana (Ghana Medical Association, GMA) a déclaré que "le non-respect des mesures préventives du Covid-19 à ce stade de notre lutte collective contre la maladie avait pour effet de compromettre énormément les progrès déjà acquis".

Ils ont ajouté que "nos frontières internationales devraient rester fermées pour l'instant" afin d'empêcher l'importation du COVID-19 à partir d’autres pays.

"La pandémie du COVID-19 est bien réelle et elle est présente ici au Ghana, ce qui constitue une menace sanitaire majeure pour toutes les personnes vivant dans le pays", a déclaré l'AGM.

Elle a souligné que le non-respect des mesures préventives a également la propension à aggraver la propagation de la maladie.

Le port du masque facial est désormais obligatoire dans le pays et de nombreuses personnes ont été condamnées par les tribunaux pour avoir ignoré l'interdiction des rassemblements sociaux.

Les écoles, les églises et les mosquées ont été fermées, les enterrements sont limités à 25 personnes et les véhicules de transport public ont été ordonnés pour assurer les mesures sanitaires et la distanciation sociale.

"Le gouvernement devrait appliquer strictement toutes les mesures préventives mises en place jusqu'à présent pour assurer le respect de l'interdiction", a déclaré le GMA, qui a également exhorté le gouvernement à assurer une distribution rapide et continue d'équipements de protection individuelle à tous les travailleurs de la santé.

FIN/INFOSPLUSGABON/VGF/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon