L'ONU octroie au Sénégal une aide de 200 millions de dollars pour lutter contre la COVID-19

09 Mai 2020

Dakar, Sénégal, 9 mai (Infosplusgabon) – L’Organisation des Nations Unies (ONU) a accordé au Sénégal une contribution de 200 millions de dollars américains, soit environ 121 milliards de F CFA, sous forme de don pour soutenir les efforts de lutte contre le coronavirus (COVID-19), annonce un communiqué officiel publié ce samedi à Dakar.

L’annonce a été faite au cours d’une séance de travail, par vidéo conférence, qui s’est déroulée vendredi entre le ministre sénégalais de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott, et la Coordonnatrice résidente de l’ONU au Sénégal, Mme Léna Savelli.

Ce financement s'inscrit dans le cadre du Programme de résilience économique et sociale (PRES), du Sénégal, précise la même source.

Il est destiné au renforcement du système de santé et de la résilience sociale des populations, à la stabilisation macro-économique et financière pour soutenir le secteur privé et maintenir les emplois, ainsi qu’à l’approvisionnement régulier en denrées de première nécessité, en hydrocarbures et en produits médicaux et pharmaceutiques.

«Cette contribution traduit la vision commune de toutes les agences du Système des Nations Unies et symbolisée à travers le Plan-cadre d’assistance commune des Nations Unies (PNUAD)», indique le communiqué.

