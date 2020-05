La France apporte son soutien au pont aérien humanitaire de l’Union européenne en direction de plusieurs pays confronté à la COVID-19

09 Mai 2020

Paris, France, 9 mai (Infosplusgabon) – La France a apporté, vendredi, pleinement son soutien à l’initiative prise par l’Union européenne, en lien avec des ONG humanitaires, notamment françaises et des acteurs humanitaires, à la mise en place d’un pont aérien permettant l’acheminement de fret et de personnels humanitaires à destination de plusieurs pays confrontés à une crise humanitaire aiguë, prioritairement en Afrique, mais également en Asie et au Moyen-Orient, dans le contexte d’urgence sanitaire issu de la pandémie de COVID-19.

Cette initiative de solidarité articule des moyens logistiques de l’Union européenne, de plusieurs États membres, dont la France, et de nombreuses ONG du secteur humanitaire, notamment regroupées dans le Réseau Logistique Humanitaire.

"Dans le contexte de suspension des liaisons aériennes lié à la pandémie de Covid-19, elle permettra, en coopération avec les autorités locales, d’acheminer matériel et personnels humanitaires auprès des populations vulnérables. Le matériel humanitaire délivré permettra notamment de prévenir et de lutter contre la pandémie. Cette initiative de l’Union européenne vient utilement compléter le plan de réponse humanitaire des Nations Unies, et notamment le plan de réponse logistique du Programme alimentaire mondial », a déclaré, vendredi, Agnès von der Mühll, porte-parole du ministère des Affaires étrangères français.

Le premier vol de ce pont aérien humanitaire s'est déroulé, jeudi, avec un avion affrété par la Commission européenne, qui a relié, via la plateforme humanitaire Bioport, Lyon à Bangui, en République centrafricaine (RCA), permettant le transport de travailleurs humanitaires et de fret d’urgence comprenant notamment du matériel médical fourni par les ONG françaises, a indiqué la diplomate français, ajoutant que deux vols de fret humanitaire complèteront cette aide dans les jours à venir en direction de la RCA.

«Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères appuie cette initiative qui illustre et met en œuvre la solidarité européenne en direction des populations les plus vulnérables face à la pandémie de COVID-19 et facilite la continuité des activités humanitaires», a assuré la porte-parole du Quai d’Orsay.

