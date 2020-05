Le Ghana compte 4012 cas confirmés de coronavirus

09 Mai 2020

Accra, Ghana, 9 mai (Infosplusgabon) - Les cas confirmés de COVID-19 au Ghana ont explosé avec un total de 4012 cas, a rapporté vendredi soir le Ghana Health Service (GHS), ce qui représente une hausse record de 921 cas annoncée lors du dernier point de la situation effectué jeudi.

Selon le GHS, 20 personnes supplémentaires ont été déclarées guéries, ce qui porte le nombre total de personnes guéries à 323 lors que le nombre de décès, 18, demeure inchangé.

Le GHS indique que plus de 50 pc des nouveaux concernent une unité industrielle avec environ 1 300 employés, dont 533 ont été testés positifs.

La Région du Grand Accra compte 3436 cas, la région d'Ashanti, 210, et la Région orientale, 96.

Le gouvernement a récemment levé le confinement partiel sur trois villes et deux townships dans les régions de Grand Accra et d'Ashanti.

Le Ghana a réalisé plus de 100 000 tests à ce jour.

Ce pays d'Afrique de l'Ouest connaît une hausse des cas d'infection, alors que les autorités font savoir que le Ghana a peut-être atteint le pic de l'épidémie mais n'est pas encore tiré d'affaires.

Selon le directeur de la santé publique au Ghana Health Service (GHS), Dr. Ebenezer Badu Sarkodie, le taux d'infection n'a pas encore baissé, mais ce ne sera le cas que si les mesures préventives contre le virus sont respectées.

Le principal parti d'opposition, National Democratic Congress (NDC), a critiqué le gouvernement, estimant que "ces déclarations ne feront que renforcer un faux sentiment de sécurité au sein de la population ghanéenne, qui masquera le danger que nous avons en face".

Haruna Iddrisu, chef de la minorité au Parlement, a déclaré lors d'une conférence de presse jeudi dernier que le gouvernement a échoué à anticiper les conséquences dévastatrices que l'épidémie de COVID-19 aurait sur la vie sociale et l'économie, et était mal préparé pour atténuer le coup sur les populations et les ménages les plus vulnérables quand le confinement est devenu nécessaire.

FIN/ INFOSPLUSGABON/VVG/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon