Le Congo prévoit un taux de croissance du PIB de 3,4 pc en 2017

25 Octobre 2016

Congo-Economie-PIB

LIBREVILLE, 25 octobre (Infosplusgabon) - Le taux de croissance du produit intérieur brut (PIB) sera de 3,4 pc en 2017 au Congo, contre 2,6 pc en 2016, soit une légère augmentation, en dépit de la situation économique difficile actuelle, due à la chute du prix du baril de pétrole, annonce mardi la radio publique.

Le gouvernement congolais explique que ces prévisions optimistes sont consécutives à la mise en production de nouveaux blocs pétroliers.

En effet, l’entrée en production de nouveaux puits des champs Moho-Nord en 2015 et de Marine 12 cette année, le démarrage du champ de Lianzi, ainsi que les projets de redéploiement de certains sites devraient porter la production pétrolière du Congo à près de 317.000 de barils par jour en 2016 et à 377.707 barils par jour en 2017.

Les recettes générées pourraient stimuler les différentes branches de l’économie et favoriser la reprise des chantiers d’infrastructures dont les travaux sont actuellement au ralenti.

Les ressources pétrolières de 2016 atteignent 1.817 milliards de francs CFA, selon le ministère congolais des Finances et du Budget. Mais, elles restent en deçà des prévisions amendées.

Le gouvernement congolais reste prudent et vigilant, conscient que les perspectives ne sont pas totalement bonnes et face aux incertitudes liées aux cours mondiaux du pétrole et a opté pour la réduction du budget de l’Etat exercice 2017 de l’ordre de 24,3 pc.

Le nouveau projet de loi de finances vient d’être adopté en conseil des ministres et prévoit des recettes budgétaires de 1.680 milliards de francs CFA, soit une baisse de 27 pc par rapport aux 2.333 milliards de francs CFA inscrits dans la loi de finances initiale 2016, déjà revue à la baisse en juin dernier. (Source Pana)

FIN/INFOSPLUSGABON/OPL/GABON2016

© Copyright Infosplusgabon