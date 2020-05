Démantèlement d'une cellule présumée terroriste en Tunisie

09 Mai 2020

Tunis, Tunisie, 9 mai (Infosplusgabon) - Une cellule présumée terroriste, active dans l'espace virtuel de la région de Sfax (Sud-Est) a été démantelée par la sécurité tunisienne, a annoncé, vendredi, dans un communiqué, le ministère tunisien de l’Intérieur.

"Les membres de cette cellule terroriste incitent à renverser le système et à mobiliser des éléments terroristes afin de préparer des attaques", a précisé le ministère, affirmant qu'ils voulaient profiter des circonstances actuelles liées à la propagation du nouveau coronavirus qui préoccupe les autorités pour "sortir dans la rue et provoquer le chaos et la panique".

Le ministère tunisien de l'Intérieur a également annoncé l'arrestation d'un élément Takfiri évoluant dans la région de Kairouan (Centre) qui a fait allégeance à l'organisation Daesh.

Actif dans la section information de l'organisation Daesh, l'élément compétent dans le domaine scientifique a permis la fabrication des explosifs qu'il souhaitait utiliser dans des opérations présumées terroristes, a encore indiqué le ministère, précisant que des produits utilisés dans la fabrication des bombes et des outils électroniques qui permettent de déclencher des explosifs à distance ont été saisis.

Ils ont tous été mis à la disposition du pôle judiciaire antiterroriste et des mandats de dépôt émis à leur encontre.

FIN/ INFOSPLUSGABON/GVB/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon