L'ONU dénonce les bombardements des forces de Haftar contre les civils à Tripoli

09 Mai 2020

Tripoli, Libye, 9 mai (Infosplusgabon)- La Mission d'Appui des Nations unies en Libye (MANUL) a vivement dénoncé la multiplication des bombardements contre les quartiers résidentiels à Tripoli dont le dernier en date remonte à jeudi soir, contre la zone Zawiat al-Dahmani dans la capitale libyenne et ayant fait du 1er au 8 mai 15 morts civils et 50 blessés.

Dans un communiqué publié vendredi soir, la MANUL "a condamné fermement les attaques accrues contre des zones peuplées de civils à Tripoli, notamment les bombardements effroyables survenus dans le quartier de Zawiat al-Dahmani à Tripoli, près de l'ambassade de Turquie et de la résidence de l'ambassadeur d'Italie, qui auraient tué au moins deux civils et blessé trois autres".

La MANUL a promis "de continuer de documenter les violations à partager, le cas échéant, avec le Groupe d'experts et la Cour pénale internationale".

La Mission onusienne s'est dite "profondément alarmée par l'intensification des attaques aveugles à un moment où les Libyens méritent d'observer pacifiquement le mois sacré du Ramadan et à un moment où ils luttent contre la pandémie de COVID-19", soulignant que "ces actions ignobles constituent un défi direct aux appels lancés par certains dirigeants libyens en faveur de la fin des combats prolongés et de la reprise du dialogue politique".

La MANUL a signalé que "depuis le 1er mai, l'augmentation des attaques aveugles, principalement imputables aux forces affiliées à l'ANL (Armée nationale libyenne dirigée par Haftar), notamment à Abou Slim, Tajoura, al-Hadba al-Badri, Zanata et Zawiat al-Dahmani, ont fait de nombreuses victimes parmi les civils, endommagé des maisons et d'autres biens civils. Entre le 1er et le 8 mai, au moins 15 civils auraient été tués et 50 civils blessés".

Le communiqué a énuméré que "le 6 mai, des maisons ont été bombardées dans le quartier d'Abou Slim à Tripoli, faisant au moins un mort et 27 blessés, dont quatre enfants et cinq femmes. Le même jour, des roquettes ont touché plusieurs maisons à Tajoura et ont fait trois morts et dix blessés, dont trois enfants. Le 5 mai, des bombardements de maisons dans le quartier al-Hadba de Tripoli ont tué deux civils et blessé trois autres, dont un enfant".

Encore une fois, ces attaques font preuve d'un mépris flagrant du droit international humanitaire et du droit relatif aux droits de l'homme, a signalé la MANUL dans son communiqué, ajoutant qu'ils peuvent constituer des crimes de guerre.

Elle a appelé "toutes les parties au conflit à respecter leurs obligations en vertu du droit international humanitaire, y compris le respect des principes de distinction, de proportionnalité et de précautions lors d'attaques pour éviter des pertes civiles.

La MANUL a réitéré que les coupables de crimes de droit international seront tenus de rendre des comptes.

FIN/ INFOSPLUSGABON/GVB/GABON2020

