L'UE cite 12 pays, dont 4 d'Afrique, comme "pays tiers à haut risque" en matière de blanchiment d'argent

09 Mai 2020

Cotonou, Bénin, 9 mai (Infosplusgabon) - Le Bénin compte 102 nouveaux cas d’infection au COVID-19 portant le nombre total de cas à 242, suite aux dépistages de masse enclenchés par les autorités, a-t-on appris, ce vendredi, du ministère de la Santé.

« …A la date du 7 mai 2020, le Bénin enregistre un total de 242 cas confirmés avec 178 personnes sous traitement, 62 personnes guéries et 02 décès », selon un communiqué posté, ce vendredi, sur le site du gouvernement dédié à cet effet.

« Le gouvernement tient à rassurer les populations que l’augmentation substantielle du nombre de cas se justifie par le dépistage de masse qui a commencé dans certains groupes cibles, notamment les enseignants (dans la perspective de la reprise des cours) et les agents de santé », indique-t-on.

Sur la période allant du 3 au 7 mai 2020, ont été réalisés : 7290 tests de PCR, soit plus de 1203 PCR de plus que la veille, 6446 Tests de Diagnostic Rapide (TDR), soit 1725 TDR de plus que la veille.

Le gouvernement se félicite de l’efficacité de la démarche du Bénin de faire deux types de tests en même temps. Il s’agit notamment du test de dépistage rapide (TDR) consistant en une recherche dans le sang et celui dit "PCR" ou "virologique" ("polymerase chain reaction") consistant en un prélèvement naso-pharyngé (gorge, nez, nasopharynx) donc à faire un prélèvement nasal ou buccal pour y rechercher des traces du virus.

Le Bénin, rassure-t-on, a un protocole de soins bien mis en place et s’est doté de suffisamment de médicaments et donc la prise en charge gratuite des patients (contrairement à d’autres pays) est assurée.

Les nouveaux cas enregistrés sont, explique-t-on, essentiellement des sujets qui ne présentent pas de signes de la maladie.

Le respect des mesures sanitaires, notamment des gestes barrières (le lavage systématique des mains à l'eau et au savon, le port du masque en tous lieux, le respect de la distance de sécurité sanitaire de 1m, ...) sont, entre autres, les mesures à respecter rigoureusement pour réduire la propagation du Coronavirus (Covid-19) au Bénin.

Le Bénin, rappelle-t-on, a confirmé, le 16 mars dernier, son premier cas d’infection au COVID-19, un Burkinabè de 49 ans qui avait auparavant séjourné en Belgique et dans son pays.

