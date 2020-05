Coronavirus : Le Soudan prolonge de dix jours le confinement sur son territoire

09 Mai 2020

Khartoum, Soudan, 9 mai (Infosplusgabon) - Le Soudan a prolongé de dix jours le confinement de la ville principale et des états du pays dans le cadre de la lutte menée par le gouvernement contre le COVID-19, a annoncé le Haut Comité pour les urgences sanitaires du pays, précisant que cette mesure faisait suite à l'évaluation de la situation sanitaire et de la manière dont la population observe les mesures de prévention.

Le Haut Comité a décidé vendredi de prolonger le confinement et les mesures de précaution pour prévenir l'apparition de la pandémie du Coronavirus dans l'Etat de Khartoum.

Le Professeur Siddig Tawer, chef du comité, a déclaré que la décision était basée sur l'évaluation de la situation sanitaire dans le pays, indiquant que le confinement et les mesures strictes interdisant les déplacements vers et de Khartoum en provenance d'autres États.

Le comité s'est plaint qu'à la date de vendredi, le pays a enregistré plus de mille cas confirmés de coronavirus avec plus de 50 décès, bien plus que le taux de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) de plus de 3,4 %. Sur l'ensemble des patients, une centaine se sont complètement rétablis.

Le Soudan a commencé avec environ 10 %, puis avec le confinement et la mise en œuvre de mesures de distanciation sociale, est descendue à 7 à 5 %.

