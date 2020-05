Coronavirus : Les virologues de l'ONU continuent à rechercher le lien entre les animaux et les infections humaines par le COVID-19

09 Mai 2020

Genève, Suisse, 9 mai (Infosplusgabon) - Le travail essentiel de traçage de la source de transmission animale de l'infection par le coronavirus (COVID-19) chez l'homme est en cours et doit être effectué pour prévenir les futures urgences sanitaires, a déclaré vendredi un scientifique de haut niveau de l'agence sanitaire des Nations unies, après que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ait confirmé plus de 3,5 millions de cas d'infection et 250.000 décès dans le monde.

Depuis l'apparition de la maladie respiratoire en Chine centrale fin décembre, les autorités sanitaires se sont empressées de localiser où et comment le virus a été transmis pour la première fois de son hôte animal à l'homme, indique un communiqué des Nations unies.

On pense qu'un marché de gros de la ville de Wuhan, aujourd'hui fermé, "a joué un rôle" dans l'épidémie, a déclaré le Dr Peter Embarek, expert en sécurité alimentaire et zoonose à l'OMS, mais on ne sait pas s'il s'agit de la source initiale.

"Toutes ces études préliminaires, ces entretiens, la collecte de données, etc. permettront de déterminer, à la fois dans le temps et dans l'espace, où chercher la source ; et elle pourrait l'être à nouveau", a-t-il déclaré.

"Dans ce cas, elle pourrait provenir des marchés de Wuhan, mais elle pourrait aussi provenir de l’extérieur ou plus loin, et donc, il ne sert à rien de sauter et de commencer à tester des animaux un peu partout, avant d'avoir fait ce travail de base".

Lors d'une vidéoconférence avec les journalistes, le Dr Embarek a souligné le fait que de nombreuses personnes ne présentaient que peu ou pas de symptômes d'infection par le COVID-19, ce qui a probablement contribué à la propagation rapide de l'épidémie.

"Nous avons beaucoup appris sur la maladie et nous savons que la grande majorité des cas ne présentent aucun symptôme ou des symptômes bénins. Il ne serait donc pas surprenant qu'à cette époque, de nombreux cas bénins n'aient pas été détectés, car nous ne savions même pas qu'il s'agissait de cas bénins. Et cela pourrait expliquer comment certaines des personnes qui n'avaient aucun lien avec le marché aient pu être infectées".

Lors des précédentes épidémies de coronavirus, comme l'épisode MERS en 2012, il n’était pas très simple de trouver le lien animal-humain manquant, même si "tout le monde avait cherché la source", a expliqué le Dr Embarek.

En fin de compte, il a fallu des mois de travail de détection épidémiologique et un brin de "chance" pour trouver le lien de transmission aux chameaux, après que les autorités sanitaires du Qatar aient signalé deux cas suspects travaillant dans une ferme, qui avaient été suivis pour confirmer le lien avec les dromadaires.

"Il n'est pas trop tard, et comme je l'ai dit pour le virus MERS, il a fallu environ un an avant que nous trouvions la source", a déclaré le Dr Embarek. "Donc, il n'est jamais trop tard, mais il est important que nous essayions de trouver la source et de comprendre ce qui s'est passé au début de l'événement pour éviter une résurgence de cette pandémie et pour éviter une autre contagion dans les années à venir avec d'autres virus différents".

Pour les scientifiques, étudier le virus original à l'aide d'un microscope "avant qu'il ne s'adapte à l'homme" pourrait aider à débloquer des secrets génétiques qui pourraient aider à protéger les générations futures, a poursuivi le responsable de l'OMS.

"Nous pourrions alors mieux comprendre comment il s'est adapté à l'homme, comment il a évolué et quels sont les changements dans la composition du virus qui ont très probablement provoqué cette adaptation", a déclaré le Dr Embarek. "Parce que... nous pouvons parfois observer des mutations, mais nous ne comprenons vraiment pas quelle mutation est critique et laquelle l'est moins ; parce qu'elles mutent tout le temps et que dans 99 % des cas, cette mutation ne signifie rien - et nous devons comprendre celles qui sont critiques".

Faisant écho aux appels en faveur d'un renforcement des contrôles sanitaires sur les marchés humides - une caractéristique commune de la vie quotidienne dans toute l'Asie - l'expert a noté que "le problème pouvait pour l’essentiel être réglé... Il s'agit de séparer les populations des animaux vivants et des personnes qui vendent et abattent ces animaux ; il s'agit donc davantage de gestion que de réglementation et d'inspections, de nettoyage et de désinfection".

Concernant la transmissibilité de l'infection par les animaux qui entrent régulièrement en contact avec l'homme, le responsable de l'OMS a noté que les chats étaient sensibles au virus et pouvaient également transmettre la maladie à d'autres chats. Les furets ont également été infectés avec les chiens "dans une certaine mesure", tandis que les porcs et les volailles semblent avoir une plus grande résistance à la maladie.

Il a également déclaré que le nouveau coronavirus ne pouvait pas être transmis par des moustiques et des parasites.

"Il y a eu des discussions sur les moustiques et sur la possibilité que d'autres animaux puissent transmettre le virus et ce n'est pas le cas", a déclaré le Dr Embarek. "Ces virus ont des affinités très spécifiques avec certaines espèces animales et encore une fois avec leur capacité à se fixer et à infecter des cellules spécifiques de différentes espèces. Ils ne peuvent pas du tout envahir et infecter des espèces animales particulières, donc c’est comme s'ils ne pouvaient pas envahir tout ce qu'ils touchent ou dans lequel ils se déplacent".

Interrogé sur le niveau de collaboration de l'OMS avec les autorités sanitaires chinoises dans la lutte contre le COVID-19, il a répondu que "la Chine possède très probablement toute l'expertise nécessaire pour mener les enquêtes ; elle dispose de nombreux chercheurs très qualifiés pour le faire".

Il a en outre noté qu'il était "souvent utile parfois d'avoir des discussions et de collaborer avec des groupes et des chercheurs et avec des personnes du monde entier qui ont eu - ou ont vécu - des événements similaires, et des études similaires, et qui ont une expérience à partager et cela a toujours enrichi et amélioré la rapidité et la qualité et les chances de succès de ces études très complexes".

