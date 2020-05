Coronavirus : Le patron de l'ONU appelle à une action mondiale contre les discours de haine alimentés par le coronavirus

09 Mai 2020

New York, États-Unis, 9 mai (Infosplusgabon) - Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, appelle à une action mondiale concertée pour étouffer le "tsunami" de discours haineux qui s'est produit parallèlement à la pandémie de coronavirus (COVID-19).

"Le COVID-19 ne se soucie pas de qui nous sommes, où nous vivons, ce que nous croyons ou de toute autre distinction. Nous avons besoin de toute la solidarité possible pour y faire face ensemble. Pourtant, la pandémie continue de déclencher un tsunami de haine et de xénophobie, de faire des boucs émissaires et de susciter des craintes", a-t-il déclaré.

Dans un communiqué publié par les Nations unies, M. Guterres a énuméré des exemples de discours de haine qui ont fait surface pendant la crise, allant du sentiment anti-étranger aux théories de conspiration antisémites et aux attaques contre les musulmans.

Les migrants et les réfugiés ont également été "diffamés" en tant que source du virus et se sont vu refuser l'accès aux traitements, a-t-il poursuivi, tandis que les "mêmes méprisables" suggèrent que les personnes âgées sont les plus susceptibles d’être sacrifiées dans la pandémie.

Pendant ce temps, les journalistes, les professionnels de la santé, les travailleurs humanitaires, les défenseurs des droits de l'homme, entre autres, ont été pris pour cible simplement parce qu'ils exerçaient leur travail.

"Nous devons agir maintenant pour renforcer l'immunité de nos sociétés contre le virus de la haine", a déclaré le Secrétaire général, ajoutant "c'est pourquoi, je lance aujourd'hui un appel à un effort total pour mettre fin aux discours de haine au niveau mondial".

Dans son communiqué, M. Guterres a appelé les dirigeants politiques à construire et à renforcer la cohésion sociale et les établissements d'enseignement ont été invités à se concentrer sur la culture numérique à un moment où des milliards de jeunes sont en ligne, où les extrémistes sont également à l'affût.

Il a ajouté que les médias, et en particulier les sociétés de réseaux sociaux, peuvent également faire plus pour signaler et supprimer les contenus racistes, misogynes et autres contenus préjudiciables.

"J'appelle la société civile à renforcer son action auprès des personnes vulnérables, et les acteurs religieux à servir de modèles de respect mutuel", a déclaré M. Guterres.

"Et je demande à chacun, partout, de s'élever contre la haine, de se traiter avec dignité et de saisir toutes les occasions pour répandre la bonté".

Selon le communiqué, les Nations Unies se mobilisent contre ce qui a été décrit comme une "vague de fond" de xénophobie, de racisme et d'intolérance.

Le Secrétaire général avait lancé, l'année dernière, la stratégie des Nations Unies pour un plan d'action contre le discours de haine afin de renforcer ces efforts, qui énonce des engagements incluant le soutien aux pays dans l'élaboration de politiques.

