Un Ghanéen, une Kényane et un Sud-Africain finalistes du Henrike Grohs Art Award 2020

09 Mai 2020

Paris, France, 9 mai (Infosplusgabon) – Le Ghanéen Akwasi Bediako Afrane, la Kényane Jackie Karuti et le Sud-africain Sabelo Mlangeni sont les trois artistes sélectionnés pour le prix Henrike Grohs Art Award 2020, un prix biennal itinérant en mémoire de Henrike Grohs, ancienne responsable du Goethe-Institut d'Abidjan, tuée lors d'une attaque terroriste à Grand-Bassam en 2016.

« Alors que chaque édition de la cérémonie de remise des prix est célébrée lors d'une biennale ou d'un événement artistique majeur sur le continent, en raison de la pandémie actuelle de Covid-19, le prix Henrike Grohs a choisi d'annoncer son lauréat 2020 sur une plateforme différente », ont déclaré le Goethe-Institut et la famille Grohs.

Akwasi Bediako Afrane, artiste ghanéen vivant et travaillant à Kumasi, présente dans ses œuvres la liaison de plus en plus accrue entre les gadgets technologiques et les humains et travaille d'ailleurs avec des gadgets électroniques jetés qu'il appelle des « amputés ».

Jackie Karuti, artiste basée à Nairobi, a une pratique largement expérimentale et use du canal des nouveaux médias à travers les dessins, la vidéo, les installations et l'art de la performance. Son travail est axé sur la production et l'accessibilité des connaissances, ainsi que sur les perspectives offertes par l'imagination radicale.

Sabelo Mlangeni, photographe sud-africain, se consacre à la capture de moments intimes et quotidiens des communautés de l'Afrique du Sud contemporaine et a intégré le Market Photo Workshop à Johannesburg en 2001 où il a été diplômé en 2004.

Le prix Henrike Grohs Art Award, décerné tous les deux ans à un artiste ou un collectif artistique vivant et travaillant sur le continent africain, exerçant dans le domaine des arts visuels, permettra au lauréat de recevoir un prix en espèces de 20 000 € dont 10 000 € pour la réalisation et la publication d'une œuvre. Les deux autres finalistes recevront chacun un prix en espèces de 5 000 €.

Henrike Grohs, tuée lors d'une attaque terroriste à Grand-Bassam en 2016, a joué un rôle déterminant dans la mise en place en 2011 du projet Music In Africa, organisation panafricaine à but non lucratif dont la vision est d'être la principale source d'information et d'échange de la musique africaine. Elle a été membre du conseil d'administration de la Fondation pendant deux ans et a démissionné pour se concentrer sur ses responsabilités en tant que directrice du Goethe-Institut d'Abidjan.

