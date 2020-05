Football: Cinq changements par rencontre autorisés jusqu’au 31 décembre prochain

09 Mai 2020

Dakar, Sénégal, 9 mai (Infosplusgabon) - Cinq changements par rencontre de football ! Ce sera possible dès que reprendront les compétitions actuellement interrompues partout à travers le monde du fait de la pandémie du coronavirus. Et ce, jusqu’au 31 décembre 2020.

A travers cette mesure temporaire annoncée dans un communiqué ce vendredi par la Fifa, l’objectif visé est de « protéger la santé des joueurs et des joueuses du monde entier ». Selon la Fifa et l’IFAB (International Football Association Board), il sera déterminé ultérieurement si cette disposition pourra être prolongée jusqu’en fin juin 2021 et donc au prochain Euro.

Mais avec pour préoccupation de sauvegarder l’esprit du jeu, la Fifa a expliqué les conditions dans lesquelles se feront ces cinq changements. « Pour éviter de trop perturber le cours du match, chaque équipe aura au maximum trois opportunités de procéder à des remplacements pendant le match ; en outre, ces remplacements pourront être effectués à la mi-temps ».

L’instance faîtière du football mondial a même tenu à préciser que « les remplacements et les opportunités de remplacements non utilisé(e)s seront reporté(e)s à la prolongation ».

Autre mesure annoncée par la Fifa dans son communiqué, la possibilité désormais offerte aux différents organisateurs de compétitions de football, de ne plus faire appel à l’assistance vidéo à l’arbitrage ou VAR.

