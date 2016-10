Congo : Vers la mise en œuvre par l’UE d'un nouveau programme de soutien aux PME

24 Octobre 2016

Congo-Economie-Soutien aux PME par l'UE

LIBREVILLE, 24 octobre (Infosplusgabon) - L'Union européenne (UE) envisage de mettre très prochainement en œuvre un nouveau programme de soutien aux petites et moyennes entreprises (PME) congolaises, dont le coût est estimé à 6,5 millions d’euros, a appris lundi la PANA, auprès du ministère des Petites et moyennes entreprises.

Dénommé "Chèque-services", ce programme est destiné au renforcement des capacités techniques et managériales des PME. Son objectif est de donner aux petites et moyennes entreprises congolaises, la capacité de développer un business plan, de mieux s'autogérer en tant qu'entreprises personnelles afin de passer du secteur informel au secteur formel.

Le projet "Chèque-Services" sera piloté par le ministère des Petites et Moyennes entreprises et de l'Artisanat, avec l'assistance des consultants privés ainsi que des banques qui participeront par ailleurs à sa mise en application.

L'économie congolaise est caractérisée par une faible diversification, un secteur bancaire et financier encore limité ainsi que par un secteur privé embryonnaire en proie à de nombreuses difficultés.

Les principales contraintes au développement du secteur privé sont l'accès difficile au financement; le manque de formation et d'information; la défaillance des infrastructures; l'insécurité judiciaire et juridique et la corruption.

Par ailleurs, le climat des affaires est peu propice au développement de entrepreneuriat.

Selon le rapport Doing Business 2015 de la Banque mondiale sur le climat des affaires, le Congo est classé 176ème sur 189 pays dans le monde. (Source Pana).

