Afrique : Nomination de trois nouveaux vice-présidents au sein du Groupe de la BAD

24 Octobre 2016

LIBREVILLE, 24 octobre (Infosplusgabon) - Trois nouvelles personnalités vont rejoindre la haute direction du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) pour y exercer les fonctions de vice-présidents.

Les titulaires de ces différents postes de vice-présidents sont le Sénégalais Amadou Hott, l’Egyptien Khaled Sherif et le Belge Pierre Guislain.

M. Hott, qui prendra fonction le 1er novembre prochain, va occuper la vice-présidence en charge de l’électricité, de l’énergie, du climat et de la croissance verte.

Titulaire d’une licence en économie et d’un master en marchés financiers et gestion bancaire obtenus à l’université de Sorbonne, en France, il capitalise une vingtaine d’années d’expérience professionnelle dans les financements structurés, les investissements dans les infrastructures, les banques d’investissement et le développement de solutions énergétiques intégrées.

Il a occupé des fonctions de directeur général du Fonds souverain du Sénégal, d’Afribridge Capital et de la filiale de la banque d’investissement d’UBA PLC. Il a aussi assumé celles de directeur Afrique du Millennium Finance Corporation. En 2012, M. Hott figurait sur la liste des Jeunes leaders mondiaux établie par le Forum économique mondial.

Quant à l’Egyptien Khaled Sherif, il va assumer, à compter du 1er novembre prochain, la vice-présidence en charge du développement régional, de l'intégration régionale et de la prestation de services.

M. Sherif est un économiste qui a une expérience professionnelle de 25 années au sein de la Banque mondiale, où il a gravi les différents échelons pour devenir chef de l’administration des finances et chef des opérations pour la région Afrique

Il y a développé des compétences dans les domaines d’élaboration de projets, de gestion du portefeuille et de gestion d’opérations régionales.

M. Sherif est titulaire d’une licence en sciences économiques et politiques publiques, d’un master en économie et d’un master en sciences politiques de l’université du Caire. Il est aussi détenteur d’un doctorat en politique et administration publiques de l’université de Boston, aux Etats-Unis.

Le Belge Pierre Guislain, lui, prendra fonction le 1er décembre prochain en charge de la vice-présidence secteur privé, infrastructure et industrialisation.

Il comptabilise 30 années de parcours professionnel au sein du Groupe de la Banque mondiale où il a été chef de la division des technologies de l’information et de la communication, directeur du département chargé du climat des investissements à la Société financière internationale (SFI) et directeur du pôle transport et technologies de l’information et de la communication.

M. Guislain a acquis les grades académiques de master en administration publique, économie et politique publique de l’université de Princeton, aux Etats-Unis, de licence en droit belge en droit international et de licence en philosophie de l’université catholique de Louvain, en Belgique. (Source Pana).

FIN/INFOSPLUSGABON/NPM/GABON2016

© Copyright Infosplusgabon