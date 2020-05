Burkina Faso : le mouvement des droits de l’Homme énumère de "nombreux cas de disparitions forcées" dans la capitale

06 Mai 2020

Ouagadougou, Burkina Faso, 6 mai (Infosplusgabon) - Le Mouvement burkinabè des droits de l’Homme et des peuples (MBDHP), qui a exigé, mercredi, la lumière sur la mort d’un détenu le 2 mai dans un poste de gendarmerie, a également énuméré de "nombreux cas de disparitions forcées à Ouagadougou".

Le 02 mai 2020, le MBDHP dit avoir appris avec une profonde tristesse, le décès de Issouf Diallo, enseignant de profession, dans les locaux de la Brigade ville de gendarmerie de Nongr-Maasom, à Ouagadougou.

Dans une déclaration, le MBDHP informe que depuis le début de cette année 2020, il a été saisie de nombreux cas de disparitions forcées survenus à Ouagadougou.

Il s’agit notamment des cas de Issiaka Tall, Hamidou Tall et Yaya Tall, tous les trois arrêtés le 20 janvier 2020, à leur domicile sis au quartier Rimkiéta, et de Salam Dicko, interpellé le 31 décembre 2019, à son lieu de travail à Kossodo, par de présumés éléments des forces de défense et de sécurité s’étant présentés comme relevant de la gendarmerie nationale, énumère la déclaration.

Le Mouvement "relève que ces graves dérives traduisent malheureusement un mépris dangereux des garanties et protection reconnues à toute personne sous main de la justice, notamment la présomption d’innocence, l’interdiction de la torture et des traitements inhumains et le respect de la dignité inhérente à la personne humaine".

Il appelle la police judiciaire au strict respect de la règlementation sur la garde-à-vue et la protection des citoyens, surtout dans le contexte national actuel déjà très critique en matière de sécurité des personnes.

Le MBDHP appelle instamment le gouvernement à assumer ses obligations en rapport avec les textes nationaux et internationaux auxquels le Burkina Faso a librement souscrit en matière de traitement des personnes privées de liberté.

