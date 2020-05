1,42 milliard de dollars de revenus pétroliers réalisés par la Libye lors des quatre premiers mois de 2020

06 Mai 2020

Tripoli, Libye, 6 mai (Infosplusgabon) - Les revenus générés par la Libye à partir des exportations de pétrole au cours des quatre premiers mois de cette année 2020 se sont élevés à 1,978 milliard de dinars (environ 1,42 milliards de dollars), ont indiqué les données officielles publiées par la Banque centrale de Libye.

Parmi ces revenus pétroliers, seulement 72 millions de dinars ont été réalisés pour le mois d'avril, a précisé la Banque centrale.

Le rapport sur les recettes et les dépenses de janvier à avril de cette année indique que "le déficit total des recettes en devises au cours de la période du 1er janvier au 30 avril s'est élevé à 1,67 milliard de dollars", signalant que "ce montant a été couvert par les réserves de change de la Banque centrale".

L'Institut d'émission libyen a noté dans son rapport qu'il existe un déficit des revenus souverains estimé à 653 millions de dinars pour la même période.

La fermeture des installations pétrolières et des ports depuis janvier dernier a provoqué une baisse des exportations de pétrole de 92,3% au cours du premier trimestre de cette année, selon les récents chiffres annoncés par la Compagnie nationale libyenne de pétrole.

Depuis le 18 janvier, les ports d'exportation et les champs pétroliers dans les régions de l'Est, du Centre et du sud sont fermés par l'armée nationale libyenne dirigée par le maréchal Khalifa Haftar, faisant perdre à la Libye plus de 4,3 milliards de dollars.

FIN/ INFOSPLUSGABON/ART/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon