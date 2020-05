Coronavirus : L'ONU célèbre la journée de la sage-femme parce que les "pandémies ne font pas cesser les naissances"

06 Mai 2020

New York, Etats-Unis, 6 mai (Infosplusgabon) - Alors que beaucoup de systèmes de santé nationaux sont totalement débordés par la pandémie du Coronavirus (Covid-19), les sages-femmes font preuve de courage et de résilience pour aider les femmes et les nouveau-nés dans des circonstances très difficiles, a déclaré, mardi, la directrice du Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP).

Dans sa déclaration faite à l'occasion de la Journée internationale de la sage-femme, Natalia Kanem a rendu hommage à ces professionnels de santé pour leur travail sans relâche alors que les pandémies "ne font cesser ni les naissances ni le travail des sages-femmes".

Toutefois, selon Mme Kanem, bien que les sages-femmes soient "l'épine dorsale des système de santé maternelle", dans de nombreux pays particulièrement touchés par la crise du COVID-19, ces dernières décèdent en raison du manque d'équipements de protection individuelle (EPI) et de soutien global.

"Dans bon nombre d'établissements de santé, elles sont réquisitionnées pour lutter contre le virus, privant ainsi les femmes d'un accès à des services vitaux et urgents", a-t-elle dit.

Pour Mme Kanem, la santé maternelle et néonatale doit constituer une priorité dans le cadre de la réponse globale du secteur de la santé à la pandémie.

La crise actuelle est l'occasion pour nous tous de soutenir davantage leurs efforts visant à défendre la santé et les droits reproductifs et sexuels de toutes les femmes, où qu'elles se trouvent.

Par exemple, dans les pays où ces droits et ces choix sont remis en cause ou menacés, les sages-femmes dénoncent les décès maternels évitables et l'absence de planification familiale.

"Elles alertent sur la violence basée sur le genre et sur toutes les pratiques néfastes comme les mutilations génitales féminines et les mariages d'enfants. Elles sont un vecteur de progrès vers l'égalité des sexes".

Le FNUAP soutient les sages-femmes qui se trouvent en première ligne de la lutte contre le Covid-19 dans le monde entier, en leur fournissant du matériel et des équipements de protection individuelle et en veillant à ce que les femmes enceintes et allaitantes reçoivent les soins nécessaires lorsqu'elles en ont besoin.

Selon le communiqué, à l'occasion de l'Année internationale de la sage-femme et du personnel infirmier, le FNUAP partage les mesures que la population peut également prendre pour démontrer son soutien aux sages-femmes en faisant circuler l'information sur leur rôle crucial dans la réduction de la morbidité et la mortalité maternelles et néonatales.

"Sans les sages-femmes, nombreux seront les bébés et les femmes qui décèderont de causes évitables pendant l'accouchement en raison de la pandémie".

Motiver les décideurs politiques pour réclamer des investissements en faveur des sages-femmes.

Par ailleurs, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) avait demandé à tout le monde d'applaudir le personnel infirmier et obstétrical mardi à midi.

Selon Dr Tedros Adhanom Gebreyesys, directeur général de l'OMS, "les sages-femmes sont essentielles pour guider et soigner les femmes tout au long de leur grossesse et au moment crucial de la naissance", "mais nous avons besoin d'un grand nombre de sages-femmes dans tous les pays, en particulier dans ceux qui manquent de moyens".

FIN/ INFOSPLUSGABON/ART/GABON2020

