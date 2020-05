Nomination d'un nouvel évêque pour Bouaké en Côte d'Ivoire

06 Mai 2020

Abidjan, Côte d’Ivoire, 6 mai (Infosplusgabon) - Le Révérend Père Jacques Assanvo AHIWA, Maitre de conférences en sciences bibliques à la Faculté de Théologie de l'université de Strasbourg, a été nommé évêque auxiliaire de l'archidiocèse métropolitain de Bouaké, la deuxième ville ivoirienne, annonce un communiqué de la nonciature apostolique parvenu ce mercredi.

Le nouvel évêque est né le 6 janvier 1969 et a reçu l'ordination presbytérale le 13 décembre 1997.

Il a été vicaire, puis secrétaire général de l'évêché et directeur des œuvres pontificales et missionnaires et est titulaire d'un Doctorat obtenu à l'Université de Strasbourg.

FIN/ INFOSPLUSGABON/ART/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon