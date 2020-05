Le Japon met à la disposition du Mali plus de 4.000 tonnes de riz dans le cadre de la riposte contre le Covid-19

06 Mai 2020

Bamako, Mali, 6 mai (Infosplusgabon) - Le gouvernement japonais a mis à la disposition du Mali quatre mille deux cent trente-sept tonnes de riz, d'une valeur de plus 01 milliard de FCFA, dans le cadre de son assistance alimentaire, a annoncé, mardi, dans un communiqué conjoint, le ministère malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale et l'ambassade du Japon au Mali.

Au total, 1 000 tonnes de riz seront gratuitement distribuées aux couches les plus démunies au Centre et au Nord du pays, précise le communiqué, pour appuyer les efforts du gouvernement malien, dans la mise en œuvre de son plan de riposte contre la pandémie du COVID-19.

Le ministère malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a salué cette décision du gouvernement du Japon qui contribuera aux actions de l’État malien dans la lutte contre l’insécurité alimentaire au Mali, aggravée par le coronavirus.

