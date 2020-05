Coronavirus: Le gouvernement fera tout pour sauver la vie de ses administrés, promet le Premier ministre mauricien

06 Mai 2020

Port-Louis, Maurice, 6 mai (Infosplusagabon) - Le Premier ministre mauricien, Pravind Jugnauth, a déclaré mardi au Parlement que le gouvernement fera tout pour sauver la vie des Mauriciens.

C'est la raison pour laquelle, il a prolongé la période du couvre-feu et adopté une approche prudente sur la relance progressive des activités économiques et autres.

Répondant à une question du chef de l'opposition, Arvind Boolell, M. Jugnauth a dit que Maurice peut combattre et rompre le cycle, si ses citoyens se mobilisent ensemble contre le virus.

“Ensemble, le pays vaincra et réussira à s'adapter au nouvel ordre mondial qui verra le jour après la crise du COVID-19 du point de vue économique, notamment", a-t-il souligné.

Selon lui, aucun risque ne peut être pris quand il s'agit d'assurer la sécurité et la sûreté de la population.

"Ce n'est pas seulement la responsabilité du gouvernement, chacun d'entre nous a un rôle à jouer", a-t-il ajouté.

S'exprimant sur la stratégie de déconfinement et le plan d'action, M. Jugnaught a souligné que la protection de la santé des populations restait une priorité absolue.

“Il est impératif d'éviter une résurgence de la maladie qui annulerait les acquis réalisés grâce au confinement, mais aussi d'éviter de mettre à rude épreuve les services de santé du pays et l'économie en général", a-t-il dit.

Le Premier ministre a énuméré les mesures socioéconomiques introduites pour atténuer l'impact de la pandémie sur la population et réduire leurs souffrances.

Ces mesures sont les suivantes : création d'un Fonds de solidarité Covid-19; distribution de denrées alimentaires de base dans les centres d'hébergement, les organismes caritatifs et les familles qui sont inscrites sur la liste des services sociaux de Maurice; création d'un système de soutien aux salaires et d'un système d'aide aux travailleurs indépendants; autoriser la population à sortir durant le couvre-feu pour se procurer des denrées essentiels et bénéficier d'un traitement médical d'urgence; ouverture des supermarchés, hypermarchés et boutiques de vente au détail, le shopping étant autorisé par ordre alphabétique et dans des conditions sanitaires strictes.

Par ailleurs, selon le ministère de la Santé et du bien-être, aucun nouveau cas de Covid-19 n'a été signalé au cours des sept derniers jours.

A ce jour, mercredi 6 mai2020, seuls trois cas restent actifs sur 332 cas positifs, et ils sont traités dans un hôpital public.

Dix personnes sont jusqu'ici décédées de la maladie tandis que 319 patients ont été déclarés guéris.

