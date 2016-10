Les companies Emirates et Kenya Airways suspendent leurs vols sur Abuja

20 Octobre 2016

Nigeria-Economie-Suspension des vols Emirates Airline et Kenya Airways

LIBREVILLE, 20 octobre (Infosplusgabon) – Selon une dépêche de la Pana, Emirates Airline et Kenya Airways ont annoncé la suspension, à partir, respectivement, du 22 octobre et du 15 novembre prochains, de leurs vols sur Abuja, la capitale fédérale nigériane, en invoquant l'environnement économique hostile dans ce pays.

Kenya Airways a indiqué que cette suspension entrait dans le cadre de son plan de restructuration pour s'épargner d'autres pertes compte tenu de la baisse du trafic d'Abuja vers Nairobi.

Le directeur général de la compagnie, Mbuvi Ngunze, a indiqué dans un communiqué que les vols quotidiens de Lagos sur Nairobi seraient maintenus.

Emirates Airline a écrit au ministre nigérian de l'Aviation, Hadi Sirika, pour l'informer de sa décision, faute pour sa compagnie de pouvoir récupérer des devises et de faire des bénéfices sur cette destination.

La lettre indique que si cette situation persistait, Emirates n'aura pas d'autre choix que de suspendre également ses vols sur Lagos, ce qui signifie que la compagnie va se retirer du marché nigérian.

D'après une source, "Emirates a d'importantes sommes d'argent en monnaie locale (le naira) dans les banques. Mais elle ne peut rapatrier ses ventes faute de pouvoir acheter des dollars. Ce qui a un impact négatif sur ses opérations".

En outre, la récession au Nigeria a entraîné une forte baisse du nombre de passagers, ce qui a obligé les compagnies aériennes étrangères à réévaluer leur logistique au Nigeria.

Il y a près d'un mois, Emirates a commencé à s'approvisionner en kérosène à Accra, au Ghana, à cause de la pénurie de ce carburant au Nigeria. D'autres compagnies aériennes étrangères ont également été obligées de se réapprovisionner sur différents autres sites avant de se rendre au Nigeria.

Une source proche du département de la Communication d'Emirates à Lagos a confirmé la suspension des vols sur Abuja, en déclarant: "Emirates est en mesure de confirmer qu'elle suspend ses quatre vols hebdomadaires entre Abuja au Nigeria et Dubaï à partir du 22 octobre 2016. Cette décision a été prise après une révision des activités de la compagnie aérienne pour assurer la meilleure utilisation possible de sa flotte dans le cadre de ses objectifs commerciaux. La compagnie continuera à desservir le Nigeria avec un vol quotidien à destination et à partir de Lagos".

