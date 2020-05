Football: Reprise ou arrêt du championnat, la FSF ne s’est toujours pas décidée

05 Mai 2020

Dakar, Sénégal, 5 mai (Infosplusgabon) - Alors qu’elle a décidé, il y a quelques semaines, d’annuler purement et simplement les rencontres de Coupes du Sénégal et de la Ligue de football, du fait de la pandémie du coronavirus, la Fédération sénégalaise de football (FSF) ne s’est toujours pas prononcée sur la reprise ou l’arrêt définitif des championnats de L1 et de L2.

Son comité d’urgence, qui s’était donné jusqu’à ce lundi 4 mai pour y voir plus clair, a opté pour la poursuite des concertations avec toutes les parties prenantes avant de prendre une décision qui agréerait tout le monde.

« Pour le moment, on n’a encore rien décidé, les consultations se poursuivent et l’on prendra le temps qu’il faut pour bien réfléchir à la meilleure décision dans l’intérêt du football », a soutenu, lundi, Me Augustin Senghor, le président de la FSF. Selon lui, une nouvelle réunion du comité d’urgence sera convoquée « dans quelques jours pour trancher cette question assez sensible qui mérite beaucoup de réflexion ».

En effet, d’après Me Senghor, au-delà du fait d’arrêter ou de poursuivre les championnats professionnels, beaucoup d’autres implications tant financières qu’organisationnelles et conséquences sportives sont à tenir en considération.

Peut-on désigner un champion juste au terme des 13 matches de la phase aller, alors qu’il reste tout un parcours retour ? Doit-on également condamner à la relégation les deux dernières équipes au classement à mi-parcours, alors que, théoriquement, elles ont toute la deuxième partie du marathon pour se refaire une santé ? Comment déterminer la montée en division supérieure ? Autant de questions parmi d’autres, qu’il faut aborder lucidement, selon Me Senghor, avant de prendre une décision.

On rappelle que le couvre-feu et l’état d’urgence décrétés au Sénégal par le Président Macky Sall, du fait de la pandémie du coronavirus Covid-19, étaient censés se terminer ce lundi. Mais puisque la situation sanitaire ne s’est toujours pas améliorée, ces deux mesures ont été prorogées jusqu’au 2 juin 2020.

Pour ce qui est des championnats, en Ligue 1, c’est Teungueth FC qui est largement en tête (33 points) suivi du Jaraaf (21 pts) alors que NGB Niary Tally (13ème avec 13 pts) et CNEPS Excellence de Thiès (14ème avec 12 pts) ferment la marche.

En L2, la Linguère de Saint-Louis est leader (28 pts) suivie de l’US Ouakam (22 pts, à égalité avec Demba Diop FC de Mbour) pendant que Africa Promo Foot de Thiès (8 pts) et le Port autonome de Dakar (7 pts) occupent respectivement les 13ème et 14ème places.

FIN/ INFOSPLUSGABON/VVG/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon