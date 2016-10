Afrique : La SID soutiendra la CDC dans le lancement d’un fonds d’investissement qui aura un impact positif au Gabon et en Afrique Centrale

19 Octobre 2016

Signature d’un Protocole d’Accord entre la Société Islamique pour le Développement du Secteur Privé (SID) et la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) du Gabon, pour le Lancement d’un fonds de capital investissement en faveur des PME/PMI au Gabon et en Afrique Centrale

LIBREVILLE, 19 octobre (Infosplusgabon) - Le Président Directeur Général de la Société Islamique pour le Développement du Secteur Privé (SID), membre du groupe Banque Islamique de Développement, Monsieur Khaled Al-ABOODI et l’Administrateur Directeur Général de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), Monsieur Alain DITONA MOUSSAVOU ont procédé le 6 septembre dernier à la signature d’un Protocole d’Accord, pour le lancement d’un fonds d’investissement soutenant le financement des PME/PMI au Gabon et en Afrique Centrale.

Les deux institutions sont déterminées à apporter une solution à la problématique du financement en capital des entreprises en développement, chaînon manquant dans la dynamique de développement d’un tissu économique doté de PME/PMI performantes. La SID soutiendra la CDC dans le lancement d’un fonds d’investissement qui aura un impact positif au Gabon et en Afrique Centrale.

A cette occasion, M. Khaled Al Aboodi, a déclaré que l'accord permettra de renforcer la relation de la SID avec le Gabon et l’Afrique Centrale, tout en marquant le rôle que pourra apporter la finance islamique dans le développement des PME/PMI en Afrique. A travers ce fond, la CDC et la SID travailleront ensemble dans le but de faciliter le dispositif de soutien au financement des PME/PMI. M. Khaled Al Aboodi a également souligné que cette démarche est l’illustration du lien privilégié qui unit les deux institutions, et illustre au mieux le rôle développemental de la SID.

Monsieur Alain DITONA MOUSSAVOU a ajouté que la création d’un fonds d’investissement dédié au financement en capital des PME/PMI locales innovantes constituait le chainon manquant d’un univers financier local dominé par des banques commerciales peu enclines à prêter aux PME.

Evoquant souvent la sous-capitalisation des PME/PMI et les risques, les banques commerciales prêtent en effet très peu. Ainsi, grâce à cet outil issu de la collaboration entre la SID et la CDC, cette dernière va pleinement jouer son rôle de soutien aux entreprises locales mais surtout offrir au Gabon un formidable accélérateur de croissance et de développement en terme de densification du tissu économique. Il a enfin souligné que cette réalisation ne constitue que le premier jalon d’une relation, qu’il espère encore plus étroite dans les années à venir entre les deux institutions.

Rappelons que la Société islamique pour le développement du secteur privé (SID) est l'entité du Groupe de la Banque Islamique de Développement (BID) chargée du secteur privé. Elle a pour mandat de jouer un rôle complémentaire aux activités de la BID et des institutions nationales de financement dans les pays membres, en offrant des financements au secteur privé conformément aux principes de la finance islamique.

Quant à la Caisse des Dépôts et Consignations du Gabon (CDC), c’est un établissement public à caractère Industriel et Commercial qui a démarré ses activités en 2012 et qui poursuit la mise en œuvre de ses missions en tant qu’institution financière publique.

