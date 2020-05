Les agriculteurs togolais bénéficient de 72 tracteurs du gouvernement pour démarrer la campagne agricole

05 Mai 2020

Lomé, Togo, 5 mai (Infosplusgabon) - Les agriculteurs togolais ont bénéficié, la semaine dernière, de 72 tracteurs du gouvernement togolais d’une valeur de 1,8 milliard de F CFA pour démarrer la campagne agricole 2020-2021, a-t-on appris de sources officielles ce mardi à Lomé.

Cette dotation, qui rentre dans le cadre de la mécanisation et de la promotion du secteur agricole, va permettre, indique-t-on, de « démarrer la saison agricole 2020-2021 dans la sérénité » et vise une plus grande productivité et de rentabilité de l’agriculture.

Elle a bénéficié, précise le gouvernement, du partenariat entre le Mécanisme incitatif de financement agricole (MIFA, ndlr : créé pour financer le secteur agricole à travers des garanties auprès des institutions financières) et la société KFB Group, présente dans le secteur de la mécanisation.

L’agriculture togolaise emploie près de 70% de la population active et contribue à 38% du Produit intérieur brut (PIB). Elle bénéficie, depuis quelques années, de l’appui du gouvernement à travers plusieurs projets financés par les bailleurs de fonds, rappelle-t-on.

