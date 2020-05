Forte hausse des températures du 4 au 10 mai au Mali (Agence Mali-météo)

05 Mai 2020

Bamako, Mali, 5 mai (Infosplusgabon) - Les services météorologiques du Mali prévoient, du 04 au 10 mai 2020, des températures maximales comprises entre 38°c et 47°c dans ce pays, annonce un communiqué de l’Agence Mali-météo transmis ce mardi.

Selon le communiqué diffusé par la cellule de communication du ministère des Transports et de la Mobilité urbaine, la forte moyenne de ces températures est attendue dans les régions de Ménaka et Gao (nord). Les minimales seront comprises entre 19°c et 32°c.

L'agence Mali-météo prévoit les mêmes températures la semaine prochaine, avec des possibilités de pluie, plus précisément en milieu de semaine (entre mercredi et jeudi) pour le district de Bamako ainsi que les régions de Sikasso (sud), Ségou et Mopti (centre) et Koulikoro (nord-est).

Dans toutes les régions et le district de Bamako, le vent sera de direction nord d’intensité faible et sud-ouest d’intensité faible par moments dans la région de Sikasso, le sud de Kayes (ouest), Koulikoro et Ségou.

Selon les prévisions, la population doit s’attendre à une variation de visibilités de 4 à 7 km dans les régions septentrionales de Tombouctou, Taoudenit, Gao, Ménaka et Kidal, et de 8 à 10 km dans les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti et le district de Bamako.

FIN/ INFOSPLUSGABON/VVG/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon