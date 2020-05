Au moins 1142 personnes ont été tuées au Nigeria durant le premier trimestre 2020, selon un rapport

05 Mai 2020

Abuja, Nigeria, 5 mai (Infosplusgabon) – Un nouveau rapport publié lundi au Nigeria a révélé que durant le premier trimestre de 2020, le pays a enregistré la perte d'au moins 1142 vies humaines due à des morts violentes comparé aux 3188 victimes recensées sur l'ensemble de l'année 2019.

Le rapport rédigé par une ONG, Nigeria Mourns, révèle qu'au moins 353 Nigérians, dont 161 agents de sécurité, ont été tués par les terroristes de Boko Haram, l'Etat islamique en Afrique de l'Ouest (ISWAP) et d'autres groupes violents à travers le pays, rien qu'en mars 2020.

Ces chiffres sont basés sur les attaques liées au terrorisme, au banditisme/pillage, aux enlèvements ciblés et coordonnés, aux exécutions extra-judiciaires perpétrées par les forces de l'ordre.

Selon le rapport, le nombre de personnes tuées en mars continue de mettre en lumière la prise pour cible délibérée des agents de sécurité par les insurgés, alors qu’environ 161 agents ont été tués au cours du mois de mars seulement.

“Par exemple, au moins 83 personnes ont été tuées dans 7 attaques menées par des insurgés dans le Nord-Est. Parmi ces dernières, au moins 50 étaient des soldats qui ont été tués dans une embuscade tendue par des éléments armés présumés de Boko Haram près de Goneri, un village de l'Etat de Yobe. Des insurgés de l'ISWAP ont également tués 5 policiers à Dapchi, dans l'Etat de Yobe".

Le rapport note qu'une patrouille mixte de sécurité regroupant l'armée nigériane, la police et le Corps de défense et de sécurité civiles nigérian a été attaqué par des hommes armés non identifiés autour de la forêt de Galkogo, dans la collectivité locale de Shiroro, dans l'Etat du Niger, entraînant la mort d'au moins 29 agents.

“De même, au moins 70 soldats ont été tués par le tir de rockets sur leur convoi dans une embuscade, alors qu'ils se trouvaient près du village de Gorgi, dans l'Etat de Borno", peut-on lire dans le rapport.

Le document révèle aussi que les attaques ciblées et les embuscades réussies contre les forces de l'ordre par les terroristes étayent les accusations des critiques qui affirment que l'armée nigériane est largement sous équipée et a besoin de meilleurs équipements de protection.

