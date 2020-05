Nombre record d'enfants déplacés internes par les conflits et les violences en 2019, selon un rapport de l'UNICEF

05 Mai 2020

New York, Etats-Unis, 5 mai (Infosplusgabon) - Un nouveau rapport des Nations unies révèle que 19 millions d'enfants, un niveau sans précédent, étaient déplacés à l'intérieur de leur pays en raison d'un conflit et de violences en 2019, figurant ainsi parmi les populations les plus exposées à la pandémie de COVID-19, qui continue de se propager dans le monde.

D'après ce rapport intitulé the Lost Home (Perdus à la maison), publié ce mardi par le Fonds des Nations unies pour l'enfance, il y a eu 12 millions de déplacements d'enfants supplémentaires en 2019, dont 3,8 millions en raison d'un conflit ou de violences, et 8,2 millions à cause de catastrophes, le plus souvent provoquées par des événements météorologiques, comme des inondations et des tempêtes.

La pandémie de COVID-19 complique encore une situation déjà critique pour les enfants et les familles déplacés, selon l'UNICEF.

Ils vivent souvent dans des camps ou des implantations sauvages, dans lesquels, l'accès aux services d'hygiène et de santé de base est limité et où l'éloignement physique est impossible.

Ces conditions sont particulièrement favorables à la propagation de maladies comme le COVID-19.

"Lorsqu'une nouvelle crise apparaît, comme la pandémie de COVID-19, ces enfants sont particulièrement exposés. Il est essentiel que les gouvernements et les partenaires humanitaires collaborent pour préserver leur sécurité, leur santé et leur éducation ainsi que pour les protéger", estime l'UNICEF.

Le rapport analyse les risques auxquels sont exposés les enfants déplacés à l'intérieur de leur pays - le travail, et le mariage précoce, la traite.

L'UNICEF réclame des investissements stratégiques et un effort conjoint de la part des gouvernements, de la société civile, du secteur privé, des acteurs humanitaires et des enfants eux-mêmes afin de lutter contre les facteurs de déplacement propres aux enfants, en particulier toutes les formes de violence, d'exploitation et d'abus.

Dans le rapport, l'UNICEF appelle aussi les gouvernements réunis au sein du Groupe de haut-niveau chargé de la question des déplacements internes, mis en place par le Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, à prendre des mesures concrètes et à investir pour contribuer à fournir à tous les enfants déplacés internes et leur famille une protection et un accès équitable aux services.

Pour atteindre ces objectifs, il est fondamental de disposer de données - ventilées en fonction de l'âge et du genre.

"Les enfants et les jeunes déplacés internes à l'intérieur de leur pays doivent également avoir voix au chapitre", souligne le rapport, et avoir la possibilité de contribuer à trouver une solution.

