La Malienne Mama Koité Doumbia à la tête du Conseil de direction du Fonds au profit des victimes de la CPI

05 Mai 2020

Bamako, Mali, 5 mai (Infosplusgabon) - La Malienne Mama Koité Doumbia a été élue, le 29 avril dernier, à l'unanimité, présidente du Conseil de direction du Fonds au profit des victimes reconnues par la Cour pénale internationale (CPI), a-t-on appris de source officielle à Bamako.

Mama Koité Doumbia dirige par ailleurs l'organisation African Women's Development and Communication Network (FEMNET) et est également membre du Conseil, économique, social et culturel de l'Union africaine, où elle représente l'Afrique de l'Ouest.

Dans un communiqué, le ministre de la Justice et des Droits de l’homme, Malick Coulibaly, a adressé les félicitations du gouvernement et du peuple maliens à Mme Mama Koité Doumbia, pour "cette brillante élection qui honore le Mali et l’Afrique toute entière".

Créé en 2004 par l’Assemblée des Etats parties au Statut de Rome, le Fonds appuie et met en œuvre le programme d’assistance au profit des victimes reconnues par la CPI.

Âgée de 70 ans, Mama Koita est détentrice d'un diplôme d'études supérieures en matière de formation de jeunes.

Elle a exercé dans son pays la fonction d'inspectrice de la jeunesse et des sports et milité dans le mouvement syndical.

Elle a également servi dans le bureau de la coordination des associations et ONGs du Mali (CAFO), une des plus importantes organisations féminines du Mali.

