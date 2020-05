Fayez al-Sarraj salue les initiatives politiques appelant à des solutions pacifiques en Libye

05 Mai 2020

Tripoli, Libye, 5 mai (Infosplusgabon) - Le président du Conseil présidentiel du Gouvernement d'union nationale libyen, Fayez al-Sarraj, a salué toutes les initiatives politiques visant à trouver un règlement pacifique à la crise en Libye, appelant à la reprise rapide du dialogue politique sous les auspices des Nations unies, en vue d'éviter l'effusion du sang des Libyens et de mettre fin aux divisions dans le pays.

Dans une déclaration publié mardi sur le site du Conseil présidentiel, M. al-Sarraj a s'est félicité de "toutes les initiatives politiques qui appellent à des solutions pacifiques à la crise actuelle, loin des combats et d'imposition du fait accompli par la force des armes et les effusions de sang".

On rappelle que le maréchal Khalifa Haftar a annoncé avoir été mandaté par les Libyens pour diriger le pays et a proclamé l'abandon de l'accord politique libyen signé à Skhirat, au Maroc, en 2015, sous la supervision des Nations unies.

Cette annonce a été largement rejeté aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays.

Le président du Conseil présidentiel a, à cet égard, appelé "toutes les parties et les forces politiques à assumer leurs responsabilités pour mettre fin à la division et la nécessité d'accélérer la reprise du dialogue politique sous les auspices des Nations unies, afin de préparer la prochaine étape et de convenir d'une feuille de route et d'une voie politique globales, qui rassemblent tous les Libyens, que ce soit en modifiant l'accord politique et en formant un Conseil présidentiel composé d'un président, de deux vice-présidents et d'un chef de gouvernement distinct, ou par consensus sur une voie constitutionnelle et des élections générales au plus tôt".

Le président du Parlement libyen basé à Tobrouk, Aguila Saleh, a proposé une initiative reposant sur la restructuration du Conseil présidentiel avec un président et deux vice-présidents choisis dans les trois régions historiques de la Libye (Berga +Cyrénaïque+, Tripolitaine et Fezzan).

En outre, M. al-Sarraj a indiqué "apprécier hautement les sacrifices et les victoires de notre armée héroïque", soulignant "la nécessité d'unifier les rangs pour vaincre l'agresseur et dissiper son rêve de prendre le pouvoir par la force des armes, et d'intensifier les efforts pour contribuer avec les fils de la patrie à la construction d'un Etat civil démocratique souhaité".

Le processus politique en Libye traverse une impasse totale depuis la démission, le 2 mars dernier, de l'Envoyé de l'ONU en Libye, Ghassan Salamé.

Les difficultés rencontrées par le Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, pour nommer un nouvel émissaire en Libye, en raison des oppositions de certains puissances mondiales, a accentué cette impasse, débouchant sur une escalade de violence dans le pays.

"Cet appel intervient à un moment où les institutions de l'État sont de plus en plus divisées, et certaines personnes dans ces institutions prennent individuellement les décisions cruciales pour le pays et dépassent leur rôle et leurs compétences, ce qui a accru les souffrances économiques et financières des citoyens, récemment aggravées par la propagation de la pandémie de Coronavirus et l'agression continue contre la capitale et d'autres villes libyennes".

On note que le président du Conseil présidentiel, Fayez al-Sarraj, reproche au gouverneur de la Banque centrale de Libye, Seddik al-Kebir, d'agir unilatéralement en outrepassant ses prérogatives pour s'ingérer dans toutes les décisions de l'Etat, au point d'avoir des répercussions sur l'économie et les conditions de vie des citoyens libyens.

