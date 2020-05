Coronavirus : les frontières du Burkina Faso restent fermées

05 Mai 2020

Ouagadougou, Burkina Faso, 5 mai (Infosplusgabon) - Le gouvernement du Burkina Faso a annoncé ce mardi que les frontières du pays restaient fermées jusqu'à nouvel ordre dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.

Ainsi, les frontières terrestres et ferroviaires restent fermées à tout trafic, à l'exception du fret et de l'humanitaire.

De même, sont fermés les aéroports de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso aux vols commerciaux, à l'exception des vols intérieurs et militaires ainsi que des vols lies au fret et à l'humanitaire.

Sont également interdites sur toute l'étendue du territoire national, les cérémonies funèbres et funéraires regroupant plus de cinquante personnes.

Les décès pour cause de COVID-19 doivent être traités conformément aux mesures sanitaires édictées par le ministère en charge de la Santé.

Le décret interdit également sur toute l'étendue de territoire national les cérémonies de mariage et de baptêmes, regroupant plus de 30 personnes.

Il souligne que sont confinées á leur domicile ou dans les centres de prise en charge sanitaire pour les cas nécessitant une hospitalisation, les personnes testées.

Aussi, est mise en quarantaine toute personne venant de l'extérieur non munie d'un certificat de non contagiosité ou toute personne ayant eu un contact physique avec un cas positif de COVID-19.

Sont interdites, sur toute l'étendue du territoire national, pour compter du 4 mai 2020, à 24 heures, et ce jusqu’ 'au 30 juin 2020 à 24 heures les manifestations soumises à une déclaration préalable obligatoire.

Les bars et les restaurants s’ouvriront le 15 mai, tandis que les cours reprennent progressivement le 11 mai.

La quarantaine des villes ayant enregistré au moins un cas de coronavirus a été suspendue et les transports ont repris.

Les mosquées et les églises sont autorisées à rouvrir dans le strict respect des mesures barrières.

Cependant le couvre-feu (21h-4h) est toujours en vigueur.

Le Burkina Faso compte 672 cas confirmés de COVID-19 avec 46 décès, 545 guéris et 81 cas actifs sous traitement.

