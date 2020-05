L'hiver 2020 s'installe à Maurice

05 Mai 2020

Port Louis, Maurice, 5 mai (Infosplusgabon) – Le Service météorologique mauricien (MMS) a annoncé ce mardi les perspectives de la saison hivernale 2020, qui donnent un aperçu de l'évolution probable du climat durant les mois d'hiver à Maurice et à Rodrigues.

A Maurice et à Rodrigues, la saison hivernale commence en début mai pour s'achever le 30 octobre.

D'après le MMS, les conditions météorologiques hivernales ont été observées à partir de la deuxième semaine d'avril.

Selon MMS : “Basées à la fois sur des modèles de régression linéaire et les prévisions probabilistes météorologiques, les tendances de l'hiver 2020 se présentent comme suit : la pluviométrie à Maurice devrait être proche de la normale pendant la première moitié de la saison et légèrement inférieure à la normale pour la deuxième moitié".

La pluviométrie devrait être d'environ 600 mm et concentrée principalement sur le Plateau Central, vers l'Est et le Sud de l'île. La pluviométrie devrait être aussi proche de la normale à Rodrigues avec une moyenne de 400 mm sur l'île.

La température maximale diurne sera proche de la normale durant la première moitié de l'hiver et légèrement au-dessus de la normale au cours du second semestre à Maurice, comme à Rodrigues. Le soir, la température devrait être légèrement supérieure à la normale.

Cependant, MMS note une variation intra-saisonnière, quand à certaines occasions, les Mascareignes seront sous l'influence de puissants anticyclones.

Selon MMS, à quelques rares occasions, le thermomètre pourrait descendre jusqu'à 10 degrés à Maurice et 13 degrés pour Rodrigues.

