Inauguration à Tripoli d'un Centre d'intervention rapide pour faire face au Covid-19 en Libye

05 Mai 2020

Tripoli, Libye, 5 mai (Infosplusgabon) - Le président du Conseil présidentiel du Gouvernement d'union nationale, Fayez al-Sarraj, a inauguré le Centre d'intervention rapide pour faire face à la pandémie du coronavirus à Tripoli, permettant une interaction rapide et une réponse immédiate à toute situation d'urgence liée au Covid-19.

Selon un communiqué du Conseil présidentiel publié lundi soir, M. al-Sarraj a officiellement annoncé le lancement des services du Centre de réponse rapide au coronavirus, qui a été créé en coopération entre le ministère de la Santé et la Holding Compagnie libyenne de télécommunications.

Un numéro gratuit, le 1448, a été attribué pour recevoir les appels des cas suspects, a indiqué le communiqué, précisant que le centre a été équipé des dernières technologies de pointe et comptait également 40 médecins et 20 consultants prêts à répondre aux appels.

En outre, le Centre a préparé des équipes médicales de terrain pour 65 unités pour différentes municipalités, en plus de 299 voitures déployées dans toutes les régions de la Libye exploitées par 595 médecins et spécialistes.

La même source a ajouté que le centre d'appels était directement lié à 19 centres intégrés de confinement et d'hébergement prêts à 100 pc dans diverses villes libyennes, selon les meilleures spécifications et normes internationales, tout comme il a été également relié à un hôpital mobile à bord d'un navire équipé des meilleures capacités et d'un équipement moderne d'une capacité de 100 lits.

Dans une intervention à cette occasion, le président du Conseil présidentiel, Fayez al-Sarraj, a salué "tous ceux qui ont contribué à la création du Centre de réponse rapide 1448 dans le cadre des mesures prises par le Gouvernement d'union nationale, ses organes et institutions pour lutter contre le coronavirus".

Il a souligné que "le ministère de la Santé, le Centre national de lutte contre les maladies et la Compagnie de télécommunications ont uni leurs forces pour que le Centre de réponse rapide s'acquitte de sa mission dans le suivi et la surveillance des cas suspects d'infection au coronavirus".

M. al-Sarraj a donné un aperçu des mesures et installations urgentes et proactives que le Gouvernement d'union nationale avait prises pour lutter contre la propagation de la pandémie du coronavirus, fondées sur trois étapes de base, ayant commencé par des décisions de fermeture des frontières et d'imposition d'un couvre-feu avec des heures variables, qui sont revues avec le Comité suprême et le Comité consultatif scientifique, de sorte que les heures d'interdiction changent en fonction des taux de cas d'infection, selon une lecture scientifique.

Il a ajouté que la deuxième étape a consisté en des procédures exécutives, dont la plus importante a été la mise à disposition de centres de confinement et d'hébergement, ainsi que l'achèvement de leur préparation complète pour recevoir les cas suspects.

La troisième étape a été la création du Centre d'intervention rapide, qui est un centre de communication intégré entre les unités déployées dans toutes les municipalités et les centres d'isolement, de sorte que le Centre répondre, selon l'appel aux cas suspects, afin de décider médicalement si le cas en question doit être dirigé vers un centre d'isolement et d'hébergement ou pas, a ajouté le responsable libyen.

Le président du Conseil présidentiel a rendu hommage à tous les citoyens pour leur interaction avec les décisions prises pour prévenir la propagation de la maladie, affirmant qu'"il s'agit de décisions visant à nous protéger et à protéger nos familles".

Il a réitéré la nécessité de continuer cette volonté et de respecter les heures de couvre-feu, les mesures prises et les instructions émises par les autorités compétentes, car toute violation exposera son auteur à l'infection qu'il provoquera pour lui, sa famille et les personnes les plus proches.

M. al-Sarraj a renouvelé sa demande aux citoyens de faire preuve de prudence et d'éviter toute négligence, se félicitant que les taux d'infection soit faibles par rapport à d'autres pays.

La Libye a enregistré jusqu'à présent 63 cas confirmés d'infection au coronavirus dont 23 cas de guérison et 3 décès.

