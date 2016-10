Les Etats-Unis mettent en garde l'Ethiopie contre les détentions sous l'état d'urgence

14 Octobre 2016

Ethiopie-Divers-Etat d’Urgence

LIBREVILLE, 14 octobre (Infosplusgabon) - "L'Ethiopie doit éviter les arrestations au hasard et la détention de citoyens sans processus judiciaire comme autorisé par l'état d'urgence car une telle mesure ne ferait qu'aggraver la violence observée dans la région d'Oromia", a averti jeudi le Département d'Etat américain.

"Nous réitérons notre appel de longue date au gouvernement éthiopien à respecter les libertés d'expression et d'association garanties de manière constitutionnelle à ses citoyens et de libérer les personnes détenues pour avoir exercé pacifiquement ces droits", a déclaré le porte-parole du département d'Etat américain, John Kirby.

L'avertissement des Etats-Unis est venu du fait que 17 personnes ont été arrêtées dans le cadre de la violence dans la région d'Oromia et ont été inculpées de trahison, de tentative de renversement de l'Etat par des moyens violents et de recevoir des fonds de mouvements rebelles dont ils se servaient pour sponsoriser la violence, selon les rapports des médias locaux.

L'Ethiopie a déclaré l'état d'urgence le 8 octobre, avertissant qu'elle était incapable de faire face efficacement à la violence dans la région d'Oromia, utilisant des moyens civils et a exigé des mesures plus énergiques pour répondre.

Le gouvernement a annoncé mercredi la formation d'un poste de commandement militaire dirigé par le Premier ministre avec le ministre de la Défense en tant que membre clé du poste de commandement supervisant la mise en œuvre.

Alors qu'il a pris note de l'état d'urgence en réponse aux récentes manifestations et la violence dans les régions d'Oromia et d'Amhara, le département d'Etat américain a déclaré qu'il était inquiet pour sa mise en œuvre.

"Nous sommes préoccupés par l'impact potentiel de la décision d'autoriser la détention sans mandat et de limiter davantage la liberté d'expression, y compris en bloquant l'accès à Internet, interdisant les rassemblements publics et en imposant un couvre-feu", a déclaré Kirby dans le communiqué.

Le département a averti que si le communiqué a été mis en œuvre comme indiqué dans la loi, il consacrera en plus le type de réponse qui n'a pas réussi à mettre fin efficacement à la récente crise politique.

"Le pluralisme politique et le respect des libertés fondamentales sont essentiels pour répondre aux griefs légitimes des manifestants et des autres Ethiopiens", a souligné le Département d'Etat.

Les Etats-Unis ont également averti que l'arrestation et la mise sous silence de voix indépendantes et critiques étaient vouées à l'échec et conduiront à une plus grande polarisation pour rendre plus difficile une solution acceptable pour tous les Ethiopiens.

"Nous encourageons fortement tout le monde à ne pas commettre d'autres actes de violence en Ethiopie. Le dialogue pacifique est la voie dont l'Ethiopie a besoin pour des réformes", a déclaré Kirby.

Le président Mulatu Teshome s'était adressé au Parlement le 10 octobre, engageant le gouvernement à répondre à certains griefs, y compris les droits fonciers, la réforme électorale et la reconnaissance de l'intérêt particulier de la région d'Oromia à Addis-Abeba.

FIN/INFOSPLUSGABON/NIO/GABON2016

© Copyright Infosplusgabon