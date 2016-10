RDC: Greenpeace appelle à des sanctions contre les personnes impliquées dans la violation du moratoire sur l’attribution de nouveaux titres d’exploitation forestière

14 Octobre 2016

LIBREVILLE, 14 octobre (Infosplusgabon) - Greenpeace Afrique a appelé le gouvernement de la République Démocratique du Congo (RDC) à sanctionner toutes les personnes impliquées dans la violation du moratoire sur l’attribution de nouveaux titres d’exploitation forestière industrielle mis en place par la RDC en 2002.

"L’annulation formelle de ces concessions était une priorité mais il faut aller plus loin, étant donnée l’implication d’officiels au plus haut niveau dans la dissimulation de ces violations du moratoire sur l’attribution de nouveaux titres d’exploitation forestière industrielle mis en place par la RDC en 2002", a déclaré la responsable de la campagne Forêt à Greenpeace Afrique, Irène Wabiwa Betoko.

Pour M. Betoko, l’absence de mesures correctives prises par le gouvernement de la RDC est pour Greenpeace Afrique le signe d’un manque de bonne gouvernance dans le secteur forestier, et constitue une menace pour une implantation réussie du programme de l’Initiative pour la forêt de l’Afrique (CAFI) dans le pays.

"Pour empêcher que l’argent de ce programme soit utilisé à mauvais escient, les pays donateurs de CAFI doivent sérieusement prendre en compte les inquiétudes des organisations de la société civile, insister pour que le gouvernement congolais prenne des mesures correctives … et exiger que des enquêtes soient menées pour déterminer d’éventuelles violations supplémentaires du moratoire avant de débloquer cet argent", a souligné Irène Wabiwa Betoko.

Le gouvernement congolais est en train de développer un programme de plusieurs millions de dollars pour protéger sa forêt dans le cadre de l’Initiative pour la forêt de l’Afrique centrale (CAFI) avec plusieurs pays donateurs comme la Norvège, la France ou encore le Royaume-Uni.

Le 25 juillet dernier, Greenpeace Afrique avait écrit au procureur général de la République pour lui demander de lancer une enquête sur les violations révélées dans son rapport, mais il n’y a pour l’instant aucune indication qu’une action ait été prise par les autorités compétentes pour demander des comptes à l’ancien ministre de l’Environnement, M. Liyota, ou à l’actuel ministre de l’Environnement, M. Bopolo. Le gouvernement n’a pas non plus donné de garanties qu’il avait mené des enquêtes sur ces violations du moratoire et s’assurer qu’il n’y avait pas d’autres cas.

Les enquêtes menées par Greenpeace Afrique avaient révélé que M.M. Liyota et Bopolo étaient impliqués dans la violation du moratoire sur l’attribution de nouveaux titres d’exploitation forestière industrielle mis en place par la RDC en 2002. (Source Pana).

