ONU: Antonio Guterres nommé prochain Secrétaire général de l'ONU par acclamation

14 Octobre 2016

LIBREVILLE, 14 octobre (Infosplusgabon) - L'Assemblée générale des Nations Unies a nommé jeudi par acclamation M. Antonio Guterres comme prochain Secrétaire général de l'ONU en remplacement de Ban Ki-moon qui quittera ses fonctions le 31 décembre.

Agé de 67 ans, M. Guterres a été Premier ministre du Portugal de 1995 à 2002 et Haut- Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés de juin 2005 à décembre 2015. Il deviendra le premier diplomate du monde le 1er janvier 2017 et restera à ce poste pendant les cinq prochaines années.

En adoptant une résolution de consensus mise en avant par le Président de l'Assemblée générale, Peter Thomson, les 193 Etats membres ont agi sur la recommandation du Conseil de sécurité des Nations unies qui, le 6 octobre a transmis le nom de M. Guterres à l'Assemblée générale en tant que candidat au poste de Secrétaire général des Nations Unies pour une période de cinq ans. Le mandat prend fin le 31 décembre 2021.

La résolution de l'Assemblée générale a accueilli le nouveau processus que les Etats membres de l'ONU ont mis en branle l'année dernière et qui traditionnellement se décidait entre quatre murs avec quelques pays puissants. Pour la première fois dans l'histoire, l'implication de débats publics avec chaque candidat en campagne pour le plus haut poste diplomatique au monde.

Dans sa réaction, M. Ban a déclaré : "Le Secrétaire général élu, Guterres, est bien connu de nous tous dans la salle. Mais il est peut-être mieux connu là où il compte le plus : .. sur les lignes de front des conflits armés et de la souffrance humanitaire».

Notant qu'il a longtemps valorisé ses conseils et longtemps admiré son esprit au service, le patron de l'ONU a déclaré : «Guterres est un excellent choix pour diriger cette organisation au moment où nous construisons sur les progrès de la dernière décennie, tout en répondant à l'insécurité et aux incertitudes du monde d'aujourd'hui".

Frederick Makamure Shava, Président du Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC) a félicité M. Guterres après sa nomination en déclarant: «Le Secrétaire général désigné est un ardent défenseur humanitaire et un leader efficace et je me réjouis de travailler avec lui".

Le nouveau Secrétaire général prendra ses fonctions en janvier 2017 pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois. (Source Pana).

FIN/INFOSPLUSGABON/NIO/GABON2016

© Copyright Infosplusgabon