Congo : Vers la validation de trois rapports consacrés au défi de l’environnement

12 Octobre 2016

Congo-Politique-Environnement

LIBREVILLE, 12 octobre (Infosplusgabon) - Des représentants publics, des organisations de la société civile ainsi que des partenaires techniques et financiers du Congo se réunissent actuellement à Brazzaville en vue de valider trois rapports consacrés au défi de l’environnement dans le pays, selon un communiqué publié mercredi.

Les trois documents portent sur la pertinence et la faisabilité d’un nouveau cadre de gestion polychlorobiphényles (Cpb) au Congo, sur le cadre juridique pour une gestion écologiquement rationnelle des Pcb et sur les informations liées aux activités de démarrage d’inventaire des Pcb.

‘’Sur la base d’un état des lieux établi sur tous les produits chimiques entrant dans la classification des polluants organiques persistants, dont les Pcb, il s’en est suivi des séquences d’inventaire. Les études ont montré les limites de notre pays dans la gestion des polluants organiques persistants, en général, et des Pcb en particulier’’, a déploré Joël Louméto, conseiller à l’environnement.

Les auteurs des rapports pointent du doigt les installations et les équipements de la Société nationale d’électricité (Sne) et les sociétés pétrolières, notamment les transformateurs électriques qui, selon ces derniers, contenaient d’importantes quantités de Pcb.

D’après les scientifiques, les polychlorobiphényles (selon leur teneur en chlore) sont des liquides plus ou moins visqueux dans l’eau, incolores ou jaunâtres, à forte odeur aromatique.

L’engagement du Congo à éliminer les Pcb, selon Louméto, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (Pop) que le Congo a signée.

‘’Cette convention fait obligation à chaque Etat-partie de détruire les Pcb d’une manière écologiquement rationnelle’’, a martelé Louméto, précisant que ‘’l’atelier de validation des rapports sur le renforcement du cadre juridique et de démarrage de l’inventaire des Pcb’’, est l’un des volets d’action du projet ‘’gestion écologiquement rationnelle des substance chimiques organiques de sysnthèse, particulièrement les Pcb et leur élimination finale au Congo’’ financé par le Fonds pour l’environnement mondial (Fem) et exécuté sous la supervision de l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (Onudi). (Source Pana).

FIN/INFOSPLUSGABON/NIO/GABON2016

© Copyright Infosplusgabon